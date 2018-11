Anticipazioni Pechino Express: l’ottava puntata andrà in onda il 15 novembre

Pechino Express ottava puntata, le anticipazioni del 15 novembre

Cosa succederà nell’ottava tappa del viaggio di Pechino Express? Se vuoi scoprirlo subito continua a leggere. Chi sarà la prossima coppia ad essere eliminata? Questo ancora non possiamo saperlo, però intanto il promo a fine punatata ci ha fatto capire che sarà davvero una tappa molto difficile, una vera sfida contro il tempo. Le coppie affronteranno difficoltà inaspettate. Tutti i concorrenti dovranno fare i conti con il Sud Africa e correre davvero tanto per arrivare in finale. Sarà ancora una volta un viaggio pieno di fatica, macinando chilometri. Poche le anticipazioni sulla prossima puntata che ci porta verso la fine di questo meraviglioso viaggio in Africa. Per scoprire cosa succederà, bisognerà necessariamente attendere la settima puntata in onda giovedì 15 novembre su Rai 2.

Chi è la coppia eliminata dell’ottava tappa di Pechino Express?

Pechino Express, il docu-reality di Raidue condotto da Costantino della Gherardesca è giunto alla ottava puntata. Manca sempre poco ormai alla fine del meraviglioso viaggio che quest’anno ci mostra le meraviglie dell’ Africa. In questa tappa sono state eliminate ad un passo dalla semifinale Le Sare, la coppia composta da Sara Ventura e Sarah Balivo. Le due donne sono molto soddisfatte del loro viaggio, infatti state molto brave soprattutto in questa ottava tappa ma non riescono a qualificarsi per la semifinale del 15 novembre. Lasciano il posto alle altre quattro copppie che volano verso il Sud Africa per cercare di vincere questa settima edizione del programma più seguito sul web.

Pechino Express 2018 news, Le Signore della TV sono in semifinale

La coppia de Le Signore della Tv ovvero Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono arrivate di diritto in semifinale. Distrutte ma felici si godono il loro bonus e il web è esploso di gioia! Infatti su Twitter con l’hastag #pechinoexpress, in molti hanno espresso complimenti e apprezzamenti per la qualificazione delle due donne. Anche Costantino della Gherardesca in persona, twitta e commenta la puntata lanciando veri e proprie chicche goliardiche sulla gara.