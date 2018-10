Anticipazioni Pechino Express: la settima puntata del 1 novembre

Pechino Express settima puntata, le anticipazioni del 1 novembre

Sei impaziente e vuoi sapere subito quali sono le sorprendenti anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express? Sei nel posto giusto. Dove si svolgera la settima puntata in onda il 1 novembre su Rai 2? Chi sarà eliminato? Il promo a fine punatata ci ha mostrato già che sarà una tappa difficilissima, un viaggio sempre contro il tempo che metterà a dura prova tutti i concorrenti, nessuno escluso. Le sette coppie sanno messe a dura prova, infatti Sara Ventura della coppia de Le Sare, sverrà di colpo tra le strade della Tanzania. Chissà se potrà tornare a gareggiare con forza con tutte le coppie in gara. Per scoprirlo bisognerà attendere la settima puntata in onda giovedì 1 novembre su Rai 2.

Chi è la coppia eliminata della sesta puntata di Pechino Express?

Le coppie sono sempre in Tanzania, più agguerrite che mai. Pechino Express, il docu-reality di Raidue, è giunto esattamente alla metà del percorso; inaftti manca poco ormai alla fine del meraviglioso viaggio che quest’anno ha portato i concorrenti in Africa. La sesta tappa è stata molto faticosa per tutti i concorrenti, ma ha dato a tutti un attimo di respiro, infatti la puntata è stata non eliminatoria così la coppia de Le Sare si è salvata in calcio d’angolo. Infatti erano loro le candidate all’eliminazione.

Pechino Express 2018 news, Le Signore della TV sono le più amate su Twitter

Pechino Express è uno dei programmi tv più seguiti anche su web, infatti proprio su Twitter la gente si scatena mostrando amori odi verso le coppie. Con l’hastag #pechinoexpress, dove twitta anche Costrantino della Gherardesca in persona, Le Signore della Tv ovvero Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono le più amate, assieme ai capelli e alla verve di Fabrizio Colica de Gli Scoppiati. Al contrario i più odiati di questa sesta tappa sono Gli Alieni. Per essere più precisi, i tweet più battuti dalla gente sono a proposito degli insulti che Patrizia lancia in ogni tappa alla sua compagna di viaggio Maria Teresa.