Anticipazioni Pechino Express: il 22 novembre in onda l’ultima puntata

Pechino Express ultima puntata, le anticipazioni del 22 novembre

Cosa succederà nella decima ed ultima tappa del viaggio di Pechino Express? Chi sarà la coppia che vincerà la settima edizione? Ancora non possiamo saperlo, ma come sempre il promo a fine punatata rivela qualcosa. Intatti le tre coppie rimaste in gara saranno raggiunte dai loro parenti e amici che li aiuteranno a raggiungere il traguardo a Cape Town. L’ultima corsa estrema per Le Mannequin, Le Signore della tv e Gli Scoppiati che restano beati tra le donne. Per scoprire chi vincerà Pechino express e cosa succederà, bisognerà necessariamente attendere. L’appuntamento è per giovedì 22 novembre su Rai 2!

Chi è la coppia eliminata della nona tappa di Pechino Express?

Il docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca è giunto alla nona tappa del bellissimo viaggio iniziato in Marocco. Nella puntata della semifinale di Pechino Express di Rai 2 la coppia dei Surfisti ha dovuto lasciare il programma. Francisco Porcella e l’attore Andrea Montovoli sono stati canditati dalle Mannequin che li hanno candidati all’eliminazione. Amareggiati ma molto felici di aver vissuto una esperienza del genere, hanno dovuto abbandonare la gara e anche il sogno di vincere la settima edizione di Pechino Express. Francisco commenta: “Siamo diventati fratelli” e abbraccia forte il suo compagno di viaggio Andrea. Tre le coppie rimaste, forti e con in mente solo la vittoria volano verso la decima e ultima tappa del meraviglioso viaggio di Pechino Express.

Pechino Express 2018 news: il web commenta la nuova “coppia” Linda e Fabrizio

Su Twitter con l’hastag ufficiale #pechinoexpress, in molti hanno espresso commenti a proposito dei una coppia mista composta durante la nona puntata. La nuova coppia è formata da Fabrizio Colica e Linda Morselli. Lui mostra molto interese per la modella brianzola, ex fidanzata di Valentino Rossi, e attuale fidanzata del pilota spagnolo Fernando Alonso. Tra i due sono previsti i fiori d’arancio ma Fabrizio non teme nulla e ci prova!