Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 ultima puntata: il finale con nuovi addii

Finale L’Isola di Pietro 3: le anticipazioni dell’ultima puntata di venerdì 22 novembre 2019

Le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 3 ci fanno capire che, con tutta probabilità, ci sarà una nuova stagione della fiction di Canale 5 con Gianni Morandi protagonista. Notizia, questa, che potrebbe essere confermata nei giorni successivi al finale di venerdì 22 novembre 2019, dove assisteremo ad addii importanti. Verranno a galla diverse verità: fino alla fine, però, sarà estremamente complesso capire chi ha ucciso davvero Chiara poiché un personaggio tenterà in tutti i modi di depistare le indagini. A che pro? Con l’ultima puntata del 22 novembre verrà alla luce una incredibile verità.

Chi ha ucciso Chiara? Ultimo mistero da risolvere a L’Isola di Pietro

Stando alle anticipazioni del finale de L’Isola di Pietro 3, Monica dirà apertamente di esser stata la colpevole della morte di Chiara, ma alcune cose non torneranno: nessuno si berrà la storia che è lei l’assassina… sta coprendo sicuramente qualcuno. Ma chi? Verrà rinvenuta una felpa fuori posto nel magazzino dei reperti della polizia e Valerio porterà i suoi colleghi a concentrarsi su altro. Non devono scoprire quello che sta facendo…

Trama L’Isola di Pietro 3, finale di stagione: Valerio va via?

Le anticipazioni de L’Isola di Pietro non finiscono qui: mentre Caterina farà di tutto per far funzionare tutto con Diego, scoprirà sul suo conto qualcosa che la lascerà senza parole… Cosa nasconde davvero il ragazzo? Pietro deciderà di stare vicino a Diego quando verrà a conoscenza della sua intenzione di stare al fianco di Margherita… Potremmo assistere anche a un addio definitivo: Valerio vorrà trasferirsi lontano da Carloforte.