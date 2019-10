Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, terza puntata: Elena e Valerio innamorati

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni terza puntata del 1° novembre 2019: comincia la storia di Valerio ed Elena

Il vero colpo di scena della terza puntata de L’Isola di Pietro 3? L’inizio della storia d’amore di Elena e Valerio. Nascerà in sordina perché la donna non vorrà causare alcun tipo di problema in Caterina, sua figlia, che non ha ancora completamente accetato la morte dell’ex di sua madre; anche quest’ultima, del resto, non riuscirà ad accettare quello che gli è accaduto e si sentirà in colpa per provare dei sentimenti nei confronti del personaggio interpretato da Francesco Arca. Stando alle anticipazioni de L’Isola di Pietro di venerdì 1° novembre 2019, Valerio sarà molto delicato nei confronti di Elena e lei apprezzerà il suo modo velato di corteggiarla. Riusciranno ad avere una intensa storia, dando una svolta a una vita che ha fatto soffrire entrambi?

Diego disperato per Caterina, spoiler terza puntata L’Isola di Pietro

Nella terza puntata del 1° novembre, Diego non saprà proprio come convincere Caterina a mantenere le distanze da Leonardo: quest’ultimo riuscirà a condizionare a proprio piacimento la ragazza, preoccupando notevolmente Diego, che non sarà in grado di recuperare il suo rapporto con Caterina, dopo quello che le ha fatto. Se non sapete in cosa consiste il tradimento da parte di Diego, potete sempre rivedere le repliche de L’Isola di Pietro.

Nuova puntata L’Isola di Pietro: cosa nasconde Ilaria?

Non finiscono qui le anticipazioni della terza puntata de L’Isola di Pietro 3: Ilaria diventerà sempre più sfuggente e alcuni atteggiamenti faranno insospettire alcuni personaggi. Il dottor Sereni penserà che tenga nascosto un terribile segreto e per questa ragione indagherà sul suo conto e soprattutto sulla sua famiglia, che le avrebbe messo sulle spalle un peso troppo gravoso. Cosa scoprirà Pietro Sereni sulla famiglia e sul passato di Ilaria? Inoltre tornerà il sereno fra Diego e Caterina? E che piega invece prenderà il rapporto tra Valerio ed Elena dopo che entrambi capiranno di essersi innamorati?