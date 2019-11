Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, quarta puntata: Caterina parte con Leonardo

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni sulla quarta puntata: cosa succederà l’8 novembre 2019

Colpo di scena nelle anticipazioni sulla quarta puntata de L’Isola di Pietro 3 e riguarda Caterina. Il giovane personaggio della fiction non sta vivendo un bel momento, nonostante tutto sembrava dovesse andare per il meglio. Caterina infatti ha recuperato la vista, superando un intervento chirurgico importante. Sembrava essere tornato il sereno più totale nella sua vita, invece le è arrivata una nuova batosta. Ha scoperto infatti il tradimento di Diego, che sta facendo fatica a farsi perdonare. Forse proprio questa situazione sta spingendo Caterina sempre più verso Leonardo. Diego non è riuscito a convincere Caterina a stare lontana dall’istruttore di windsurf e sentirà di essere ormai sul punto di perderla. Probabilmente non vorrà arrendersi, ma una decisione di Caterina potrebbe cambiare tutto: succederà nella quarta puntata dell’Isola di Pietro 3 dell’8 novembre 2019.

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, Caterina lascia con Leonardo?

La vicinanza tra Caterina e Leonardo non piace molto né a Elena né al dottor Sereni, per cui possiamo immaginare come reagiranno alla decisione della ragazza. Nella quarta puntata infatti Caterina prenderà una decisione importante sul suo futuro, ma allo stesso tempo sorprendente. La ragazza infatti vorrà lasciare Carloforte insieme a Leonardo. Ma l’istruttore potrà lasciare l’isola, considerando che è legato alle indagini ancora in corso? Staremo a vedere cosa succederà, intanto le anticipazioni dell’Isola di Pietro 3 non finiscono qui. Ci sarà un altro omicidio in paese e segnerà la svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara. A perdere la vita sarà la giovane Lara e l’indiziato principale sarà suo padre, Franco Portorico.

L’Isola di Pietro 3 quarta puntata, svolta nelle indagini su Chiara: è Franco Portorico il colpevole? Le anticipazioni

Sarà proprio Portorico il colpevole della scomparsa di entrambe le ragazze, Lara e Chiara? Intanto, Pietro non farà mancare la sua vicinanza a Ilaria durante le cure. Le anticipazioni dell’Isola di Pietro 3 sulla quarta puntata non aggiungono altro. Se avete perso qualche appuntamento allora scoprite qui come e dove recuperare le puntate.