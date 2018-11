Anticipazioni L’allieva 2: Sergio, CC o Arthur, la difficile scelta di Alice

L’allieva 2: cosa succederà nella quinta puntata?

La serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola continua, puntata dopo puntata, ad ottenere ottimi ascolti. Ogni giovedì sera L’allieva 2 fa registrare picchi di share, vincendo sempre la serata. Ognuno dei protagonisti è riuscito a conquistare i telespettatori. Non solo Claudio Conforti e Alice Allevi, ma anche il nuovo PM Einardi sono riusciti a fidelizzare il pubblico di Rai Uno. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è quasi giunta al termine, infatti, mancano solo due puntate alla conclusione della seconda stagione. Cosa succederà nella quinta puntata? Cosa avrà riservato Alessia Gazzola, insieme agli altri autori, ai fan de L’allieva 2? Alice riuscirà a scegliere tra i tre uomini che le girano intorno? Marco (Pierpaolo Spollon) si innamorerà di Lara o nonostante tutto vorrà ancora partire per il Giappone per tornare da Yukino?

L’allieva 2: Arthur torna nella vita di Alice

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della quinta puntata, L’apostolo americano, tra Alice e CC sembra tornare un po’ di serenità. Sarà solo una “pace” momentanea? Nel frattempo verrà trovato il cadavere di uno studente americano. Alice, con le sue indagini parallele, riuscirà ancora una volta a dare il suo contributo? Non sappiamo quanto saranno utili le indagini della protagonista, ma una cosa è certa: Arthur (Dario Aita) tornerà nella vita di Alice. Il figlio del Supremo rientrerà nella vita di Alice, confondendo le idee (già molto confuse) della protagonista. Intanto, la ragazza incontrerà nuovamente Einardi che le farà capire di essere ancora interessato a lei.

L’allieva 2: chi vince il concorso per Baltimora?

Nel secondo episodio, Talento mortale, verrà ucciso un giovane oboista. CC (Lino Guanciale) e Alice (Alessandra Mastronardi) lavoreranno insieme a questo a caso per cercare di permettere alla Polizia di trovare il colpevole. Nel frattempo nell’Istituto di Medicina Legale verrà comunicato il vincitore del concorso per Baltimora. Si tratterà della giovane specializzanda? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quinta puntata de L’allieva 2 andrà in onda giovedì 22 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.