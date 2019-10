Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, seconda puntata: Diego padre della bambina?

L’Isola di Pietro 3, seconda puntata anticipazioni: chi è il padre della bambina? Il terribile segreto di Diego

Diego è il padre della bambina ritrovata? Le indagini su Chiara continueranno e le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola di Pietro 3 ci rivelano che Diego farà una confessione a dir poco sorprendente al pediatra: potrebbe essere lui il padre della bimba! Pietro non riuscirà a credere a quello che gli dirà, dovrà accettare il tradimento ai danni di sua nipote Caterina. Quando quest’ultima era via, lui ha avuto una relazione parallela con Chiara. Non saranno gli unici colpi di scena!

Spoiler L’Isola di Pietro, Caterina ritorna a vedere

Nella seconda puntata di venerdì 25 ottobre de L’Isola di Pietro, il personaggio interpretato da Gianni Morandi continuerà a ricoprire di attenzioni la piccolina, fino a quando non farà la sua comparsa un personaggio misterioso… Caterina, intanto, si sottoporrà a un intervento chirurgico molto delicato, che fortunatamente avrà un esito positivo: ritornerà a vedere.

Seconda puntata L’Isola di Pietro anticipazioni: il sospettato

Stando alle anticipazioni de L’Isola di Pietro 3, Valerio ed Elena scopriranno altro sul sospettato: le loro ricerche li condurranno al professore di lettere di Chiara; lui, però, negherà tutto e non intenderà collaborare, proprio come i compagni di classe della ragazza, alcuni dei quali saprebbero che fine ha fatto. C’è chi sarà disposto a tutto per nascondere un segreto riguardante Chiara; Diego, intanto, sarà sempre più preoccupato perché temerà possa sapere tutto su quello che è successo tra lui e Chiara. Per non perdervi la puntata precedente, ecco dove vedere la replica!