Anticipazioni Isola dei Famosi: Riccardo Fogli tradito? Arriva la moglie

Isola dei Famosi anticipazioni: arriva la moglie di Riccardo Fogli

Nuovo arrivo sull’Isola dei Famosi. Nella puntata di mercoledì 20 febbraio sbarcherà in Honduras Karin, la moglie di Riccardo Fogli più giovane di trent’anni. Da giorni, in Italia, si parla di presunti tradimenti della donna nei confronti del cantante, dal quale ha avuto la figlia Michelle. Karin ha chiesto un incontro faccia a faccia con l’ex componente dei Pooh per chiarire la sua posizione. Nel corso della puntata – come sempre condotta da Alessia Marcuzzi – si parlerà poi della liason tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Tra i due si è intromessa la cubana Ariadna Romero, che sta facendo impazzire tutti gli uomini del reality show. Tra questi l’ex calciatore Ghezzal, che ha cercato subito di instaurare un legame con l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli.

Chi sarà eliminato tra Luca, Giorgia e Marco?

Nuova eliminazione all’Isola dei Famosi. A rischiare sono il cantante Luca Vismara, la web influencer Giorgia Venturini e il judoka Marco Maddaloni. Chi di loro lascerà per sempre il programma? Contrariamente alla volta scorsa non ci saranno due eliminazioni ma soltanto una.

L’Isola dei Famosi resta al mercoledì sera

Dopo il flop del giovedì sera, l’Isola dei Famosi resta al mercoledì. Lo show andrà in onda il 20 e il 27 febbraio.