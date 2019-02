Anticipazioni Isola dei Famosi: arriva Ariadna Romero, due naufraghi eliminati

By

Isola dei Famosi, puntata mercoledì 13 febbraio 2019: arriva la nuova concorrente Ariadna Romero

Nuova naufraga all’Isola dei Famosi. Come anticipato da Tv Blog, Ariadna Romero, l’attrice e modella cubana scoperta da Leonardo Pieraccioni nel film Finalmente la felicità, è una delle nuove concorrenti del reality show. L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli farà il suo ingresso nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 13 febbraio 2019. Nel corso della stessa serata – condotta come sempre da Alessia Marcuzzi – ci sarà una doppia eliminazione. Uno tra Kaspar Capparoni, Sarah Altobello e Yuri Rambaldi – i nominati di questa settimana – lascerà la trasmissione. A sorpresa, un meccanismo spietato metterà i concorrenti l’uno contro l’altro. E sempre i telespettatori – grazie a un televoto lampo – decideranno chi sarà il secondo eliminato.

Nuovi flirt stanno per nascere all’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di mercoledì 13 febbraio si parlerà pure dei flirt che stanno nascendo in Honduras. Oltre a quello tra Yuri e Sarah, altri due concorrenti si sono avvicinati parecchio negli ultimi giorni. Tema di discussione sarà anche la convivenza forzata tra i tre maschi alfa del cast: Kaspar Capparoni, Marco Maddaloni, Stefano Bettarini.

L’Isola dei Famosi resta in onda il mercoledì sera

Dopo il flop delle prime puntate, Mediaset ha deciso di trasmettere l‘Isola dei Famosi il mercoledì sera. Basterà a risollevare gli ascolti?