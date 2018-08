Anticipazioni Il Segreto: terribili notizie da Cuba su Maria e Gonzalo

Anticipazione Il Segreto: arriva una terribile notizia da Cuba ed Emilia pensa subito a Maria e Gonzalo

Arrivano brutte notizie da Cuba nelle prossime puntate de Il Segreto, che riguardano Maria e Gonzalo. Le anticipazioni rivelano che Emilia appare subito disperato di fronte a ciò che ha scoperto. Il quotidiano americano porta in prima pagina una terribile notizia agli abitanti di Puente Viejo. Un ciclone ha colpito la zona in cui vivono Maria e Gonzalo, insieme alla piccola Esperanza e a Beltran. Il maltempo potrebbe aver trascinato vie le vite di tutta la famiglia. Ovviamente di fronte a questa terribile notizia, Emilia, Alfonso e Raimundo si spaventano e ne parlano con gli altri abitanti del piccolo paesino spagnolo. A confermare quanto accaduto a Cuba ci pensa Aurora che chiama Emilia per rivelarle che ci sono migliaia di persone scomparse a causa del ciclone. La tensione per i Castaneda e per l’Ulloa aumenta sempre di più. A questo punto, Raimundo decide di andare a cercare altre notizie riguardanti quanto accaduto a Cuba. Il marito di Donna Francisca invia un telegramma, ma non sa se i due nipoti lo riceveranno mai.

Il Segreto anticipazioni: Maria e Gonzalo scomparsi a causa del ciclone?

La terribile notizia sul ciclone a Cuba porta Emilia alla disperazione. Alfonso decide di andare a vedere la situazione e, dunque, è pronto a partire per cercare Maria e Gonzalo. Anche la Ulloa decide di mettersi in viaggio, ma il cattivo tempo non permette loro di raggiungere la destinazione. Pertanto, sono costretti a rimandare. Mentre i due coniugi Castaneda ne parlano con Raimundo, Mauricio ascolta il tutto di nascosto. Il capomastro ovviamente riferisce quanto sentito a Donna Francisca. Inaspettatamente la dark lady di Puente Viejo non rimane sorpresa di fronte alla notizia. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, la Montenegro sa già da molto tempo che Maria e Gonzalo sono vivi. L’ha scoperto quando Aurora ha portato con sé Beltran, facendo prima scalo a Cuba.

Anticipazioni Il Segreto: Maria e Gonzalo sono vivi, la confessione di Donna Francisca

La tensione aumenta sempre di più e a calmare le acque ci pensa proprio Donna Francisca. La dark lady rivela di essere a conoscenza del loro segreto da tempo e di aver indagato sull’attuale stato di salute dell’intera famiglia di Maria. La Montenegro afferma che tutti stanno bene e che il ciclone non ha provocato loto danni. Donna Francisca, inoltre, chiede a Emilia e Alfonso di poter ricevere ogni tanto delle notizie su Maria, in quanto lei non ha più intenzione di contrastare la sua felicità.