Anticipazioni Il Segreto: Prudencio spara a Saul, è morto?

Il Segreto anticipazioni: Prudencio uccide suo fratello Saul? Incredibile colpo di scena

Nuovo e inaspettato colpo di scena per i fan de Il Segreto. A Puente Viejo non si può mai stare tranquilli, neanche in famiglia. Nel corso delle prossime settimane la trama della soap opera spagnola prende una piega davvero sorprendente. Saul viene arrestato per l’omicidio di Ignacio Valquero, nonché padre della sua amata Julieta. L’uomo vuole assolutamente scappare dal carcere e per questo chiede aiuto a suo fratello Prudencio. Quest’ultimo è infuriato per aver visto fuggire la dolce Uriarte con suo con il suo consanguineo. Il protetto di Francisca Montenegro decide così di vendicarsi e far finta di aver perdonato Saul.

Anticipazione Il Segreto: Prudencio si prende gioco di suo fratello Saul e gli spara

Prudencio va in carcere da Saul e gli comunica di averlo perdonato e di essere pronto ad aiutarlo a fuggire. L’uomo rivela a suo fratello che per farlo scappare deve farsi aiutare da Fernando Mesia. Ricordiamo ai lettori che il malvagio figlio di Olmo è vivo e fa ritorno a Puente Viejo. Saul ha la possibilità di scappare dal paese durante un trasferimento, grazie ad una guardia penitenziaria che viene pagata dallo stesso Mesia. In ogni caso, il dolce amante di Julieta si ritrova a viaggiare e a fuggire insieme ad un altro carcerato. Prudencio raggiunge ei due e spara al compagno di viaggio di suo fratello. Successivamente, l’uomo punta inaspettatamente la pistola verso Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Saul muore? Lo sconvolgente gesto di Prudencio

Dopo aver ucciso colui che viaggiava insieme a Saul, Prudencio punta la pistola verso suo fratello. L’uomo rivela di non averlo mai perdonato e essere ancora arrabbiato con lui per avergli portato via Julieta. Il protetto di Francisca spara più volte verso Saul e quest’ultimo cade a terra. Il giovane è davvero morto??! Staremo a vedere!