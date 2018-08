Anticipazioni Il Segreto: pena capitale per Francisca, Julieta la sostiene

Anticipazione Il Segreto: i lavoratori vogliono la pena capitale su Donna Francisca

Nelle prossime puntate de Il Segreto, la situazione giunge a un punto limite per Donna Francisca. Larraz è convinto che la gente debba decidere se la vita della Montenegro deve continuare oppure no. La dark lady di Puente Viejo dovrà essere giudicata per tutti gli abusi che ha fatto subire ai lavoratori durante tutta la sua estistenza. Si tratta di una vera e propria pena capitale per Francisca. Sembra essere, dunque, arrivata la fine per la cattivona. Saul e Prudencio consigliano la Montenegro e Raimundo di lasciare la Casona per qualche giorno. I due dovranno lasciare Puente Viejo finché la situazione non verrà sistemata e tutto tornerà alla calma e alla normalità. Ma l’Ulloa si rifiuta di andarsene e decide di restare, in quanto trova ingiusto il comportamento di Larraz. A questo punto, Donna Francisca sceglie di non partire, poiché non ha intenzione di andarsene da sola. I due fratelli Ortega annunciano alla Montenegro che questa è una delle scelte più difficili che dovrà affrontare. Infatti, i lavoratori hanno deciso che la dark lady deve morire.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca deve pagare il male che ha fatto con la sua vita, Julieta dalla sua parte

I lavoratori prendono una decisione: Donna Francisca deve morire per tutto che ciò che ha fatto a oguno di loro per tutta la vita. Inaspettatamente, la dark lady di Puente Viejo cerca di digerire questa decisione e afferma di voler morire in modo dignitoso. La situazione diventa sempre più difficile da sopportare, i lavoratori esercitano una forte pressione fuori dalla Casona. Al fianco di Donna Francisca, si schiera Julieta. Le due sono da sempre grandi nemiche, eppure questa volta la Uriarte vuole con tutte le sue forze vedere la Montenegro libera. Pertanto, sceglie di trasferirsi alla Casona per tentare di darle sostegno e per calmare il suo cattivo umore.

Anticipazioni Il Segreto: la decisione dei lavoratori sulla pena capitale di Donna Francisca

I lavoratori fanno un’ultima assemblea popolare, durante la quale ci sarà la decisione definitiva. La gente deve scegliere se Donna Francisca deve continuare a vivere oppure se deve pagare tutto il male che ha fatto con la sua stessa vita. Anche Emilia è preoccupata per quanto sta accadendo alla Villa Montenegro. Intanto, Laraz incontra Saul e Prudencio a cui comunica la decisione sulla vita di Francisca.