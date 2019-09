Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Settembre 2019: Saul in pericolo

Il Segreto, anticipazioni prossima settimana: Saul pronto a commettere un omicidio

La trama della prossima settimana è ricca di colpi di scena. A Il Segreto di Puente Viejo accade sempre qualcosa di inaspettato. Partiamo da Saul. Il giovane uomo sta completamente perdendo la testa contro Pedro. Mentre si trova nella piazza del paese insieme ad Julieta, a cui chiede la verità su ciò che le è precedentemente accaduto, vediamo arrivare il Molero. I due discutono animatamente e alla fine arrivano addirittura a mettersi le mani addosso. Per fortuna, Severo li separa e cerca di farli calmare affinché nessuno dei due commetta una qualunque sciocchezza. Alla fine, l’Ortega si ritrova nuovamente da solo con Pedro e qui sembra pronto a commettere un vero e proprio omicidio. Fortunatamente, l’arrivo di Consuelo evita il peggio.

Anticipazione Il Segreto: Maria e Roberto contro Francisca

Maria e Roberto escogitano un piano contro Francisca e sembrano riuscire a portarlo avanti nel migliore dei modi. Dopo aver proposto all’uomo di lasciare Puente Viejo e tornare a Cuba, i due fanno credere alla donna di voler restare in Spagna. E se la Montenegro si mostra felice per la decisione presa dalla sua beniamina, lo stesso non vale per Fernando. Il Mesia non capisce come sia possibile un così repentino cambio di idea. Intanto, Antolina cerca di convincere Alvaro ad avvicinarsi ad Elsa. La biondina è pronta sempre a tutto per poter raggiungere il suo scopo.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina ancora contro Elsa

Antolina inizia a dare alcuni consigli ad Alvaro su come fare breccia nel cuore di Elsa. La donna vorrebbe fare in modo che la Laguna si innamori di lui e lasci per sempre il paese. Riuscirà nel suo intento? Nel frattempo, Isaac si ingelosisce e a causa dei suoi mille pensieri si fa male durante uno dei suoi lavori e il destino vuole che al dispensario per la medicazioni ci trovi proprio Elsa.