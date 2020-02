Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 febbraio: caos a Puente Viejo

By

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Carmelo intuisce la verità su Fernando, Don Berengario confessa la verità e Don Anselmo torna a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, nel corso della prossima settimana, non mancano i momenti di tensione tra gli abitanti di Puente Viejo, a causa delle espropriazioni di Garcia Morales. Intanto, Irene confronta la grafia di Fernando con quella di Esteban Fraile, il defunto sindaco che ha sparato a Carmelo. La situazione, però, si complica quando alcuni abitanti decidono di lasciare Puente Viejo. Nel frattempo, il Leal comprende che dietro le mosse del sottosegretario c’è proprio Fernando. Nel frattempo, al fine di fermare i pettegolezzi di Dolores, Don Berengario decide di rivelare alla donna che Esther è sua figlia. Tra i compaesani inizia, così, a girare la voce sul legame che c’è tra il prete e la ragazza. Di fronte a questo risultato, Matias si complimenta con il sacerdote. Tiburcio invita la moglie a chiedere scusa a Don Berengario per i pettegolezzi nati sul suo conto, ma lei rifiuta di procedere in questo modo. Ricordiamo che la madre di Hipolito aveva ipotizzato una storia d’amore tra il prete e la ragazza. A sorpresa, Don Anselmo torna a Puente Viejo e conosce, così, Esther.

Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 febbraio 2020: tra Fernando e Dori c’è una relazione

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Maria nota che Dori ha cambiato qualcosa nella sua terapia. Dopo di che, accusa Fernando di aver costretto l’infermiera a cambiare la sua cura, rendendola meno forte. Il Mesia nega di aver agito in tal modo, ma non appena resta da solo nella stanza fa intendere di avere a che fare con questa storia. Attraverso un dialogo si scopre, poi, che tra Fernando e Dori c’è una relazione. L’infermiera rinnova, intanto, l’accordo con il Mesia, a cui promette che farà tutto ciò che le verrà ordinato.

Trame anticipazioni Il Segreto, Lola accetta di sposare Prudencio: intanto Francisca e Mauricio tramano alle loro spalle

Matia e Marcela licenziano Lola, convinti che sia giusto per lei tornare nella bottega di vini di Prudencio. Ma quest’ultimo non sa ancora che Mauricio e Donna Francisca stanno preparando un piano per distruggere la sua nuova vita con Lola. Intanto, la ragazza accetta di convolare a nozze con l’Ortega. Elsa e Isaac rivelano a Consuelo di essere giunti a destinazione e di stare bene.