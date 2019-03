Anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 marzo: Raimundo e Francisca in pericolo

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Donna Francisca e Raimundo in pericolo, Carmelo scopre la verità su Adela

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate in onda la prossima settimana rivelano che Saul si mette sulle tracce di Donna Francisca e Raimundo, proprio quando quest’ultimo scopre di essere stato rapito da Fulgencio. Il medico minaccia l’Ulloa, dichiarando di essere pronto a vendicarsi di loro. Nel frattempo, Fernando non riesce più a tenere sotto controllo le sue crisi. L’Ortega torna dal suo viaggio, senza aver trovato nessun indizio importante. Intanto, anche Carmelo inizia a interessarsi alla strana sparizione di Donna Francisca e Raimundo. Julieta trova, invece, una fotografia di Maria tra gli oggetti personali di Fernando. Il Mesia la scopre e reagisce in malo modo. All’interno dell’ospedale psichiatrico, gli infermieri separano Raimundo e Francisca. Carmelo inizia a notare degli atteggiamenti strani da parte di Adela e le chiede di essere sincera. In questo modo, il sindaco scopre che la donna potrebbe perdere la vita da un momento all’altro. Anche Severo e Irene scoprono le condizioni di salute della maestra, ma promettono che la tratteranno come sempre. Dall’altra parte, però, Carmelo intende proteggerla a ogni costo. Intanto, il Santacruz riceve una strana telefonata.

Anticipazione Il Segreto: Isaac decide di non sposare Antolina

Elsa è ormai sicura del fatto che Antolina stia nascondendo a Isaac quando di molto importante. A questo punto, decide di non partire con il padre Amancio. Con l’aiuto di Consuelo, la Laguna riesce a entrare nella casa dei due futuri genitori e trova una lettera d’amore di Jesus indirizzata ad Antolina. La giovane mette subito al corrente della situazione la nonna di Julieta. Isaac ha ormai compreso di non poter mai amare l’ex ancella e le rivela non volersi più sposare con lei. Antolina, però, non riesce ad accettare la notizia.

Il Segreto anticipazioni: Saul, Julieta e Mauricio mettono alle strette Fernando

Non potendo più attendere oltre, Saul, Julieta e Mauricio affrontano Fernando. I tre, questa volta, esigono sapere dove si trovano i due. Il Mesia ammette di stare proteggendo entrambi e che ha intenzione di prendersi del tempo per capire come muoversi. A Puente Viejo arriva il marito di Magdalena, Armando, ed è impossibile per i compaesani non notare la somiglianza con don Berengario. Nel frattempo, Onesimo e Hipolito inaugurano Radio Miranar.