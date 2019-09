Anticipazioni Il Segreto dal 29 Settembre al 5 Ottobre: Roberto ucciso

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Francisca uccide Roberto

La trama de Il Segreto della prossima settimana è davvero molto interessante e ricca di colpi di scena. Partiamo da Roberto. L’uomo inizia a capire la vera indole di Francisca e per questo ci ripensa e decide di escogitare un piano per andare via da Puente Viejo insieme a Maria e i suoi due bambini. Nonostante Sanchez cerchi di fare tutto il più velocemente possibile, la dark-lady della soap opera spagnola lo scopre. La malvagia donna decide così di metterlo alle strette minacciandolo gravemente. La signora de La Villa lo costringe a scrivere una lettere di addio alla dolce Castaneda e poi lo avvelena. Mauricio si preoccupa poi di nascondere il cadavere.

Anticipazione Il Segreto: Alvaro inganna Elsa

Il matrimonio di Elsa e Alvaro salta all’improvviso. L’uomo scompare nel nulla e solo in un secondo momento si comprende che la povera Laguna è stata derubata da quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito. Quando Isaac viene a scoprire quanto è accaduto alla sua amata, corre da lei per consolarla e poi va in cerca dell’uomo per farsi ridare indietro i soldi della donna. Nonostante riesca a trovare Alvaro, Isaac non riesce a riavere il denaro di Elsa. Il medico ha infatti sperperato tutto il bottino. In tutto ciò, Antolina ha paura che a causa delle nozze andate in fumo rischi di nuovo di perdere il suo compagno. In tutto ciò, Isaac scopre la verità sulla gravidanza della cattivissima bionda e comprende che il bambino che aspettava non era in realtà suo.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Saul vogliono fuggire

Saul chiede a Carmelo di potersi prendere lui tutte le colpe per la morte dei Molero. L’Ortega vuole fare tale gesto così da poter finalmente fuggire dal paese insieme alla sua dolce Julieta. Intanto, Prudencio decide di lasciare La Villa con il benestare di Francisca e acquista la vineria.