Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Fernando Mesia torna a Puente Viejo, colpo di scena

Ci attende una settimana molto movimentata a Il Segreto di Puente Viejo. Dopo varie settimane, scopriamo finalmente che fine ha fatto Donna Francisca. La dark-lady della soap opera spagnola si mette in contatto con suo marito Raimundo. L’uomo raggiunge la sua amata come da lei richiesto, facendo in modo che nessuno lo segua. A rendere il tutto ancor più strano è il modo in cui la signora de La Villa gli chiede di muoversi. A quanto pare, il buon Ulloa non deve assolutamente sapere vedere dove si trovi la donna, così da non riuscire a recarsi da lei una seconda volta. Tornato poi in paese, succede l’impensabile. La Montenegro è ancora fuori e al suo posto arriva Fernando Mesia. Il figlio di Olmo prende il posto della malvagia donna e tutti ne restano senza parole. Mauricio resta interdetto quando Raimundo lo invita addirittura a obbedire agli ordini di Mesia. A quanto pare, la sparizione di Francisca può avere a che fare con il ritorno di Fernando.

Anticipazione Il Segreto: continua il triangolo tra Julieta, Prudencio e Saul

Julieta esce dal carcere e finisce agli arresti domiciliari. La donna chiede a suo marito Prudencio di incontrarsi e chiare una volta per tutte la situazione. Quando il protetto della Montenegro si reca all’appuntamento trova ad attenderlo anche Saul e Don Anselmo. I due vorrebbero mettere fine ai continui scontri degli tempi e trovare un punto di incontro. Ci riusciranno?! Severo si rende conto di essere geloso di Irene. L’uomo va su tutte le furie quando la vede vicino ad un altro uomo. Santacruz prende in mano la situazione e rivela tutto alla diretta interessata. La donna lo tranquillizza e spiega che la persona con cui l’ha vista è arrivata a Il Segreto per offrirle un lavoro. Alla fine, la donna decide di partire e anche se Severo sembra esserne dispiaciuto non fa nulla per farle cambiare idea.

Anticipazioni Il Segreto: Emila e Alfonso pronti a vendicarsi

Alfonso scopre quello che Emilia ha subito in carcere e alla fine fanno pace. I due decidono di mettere in atto la loro vendetta e farla pagare al generale Perez. Matias chiede aiuto a Carmelo e Raimundo, ma sembra che nessuno riesca a distogliere i due dalla voglia di vendetta.