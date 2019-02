Anticipazioni Il Segreto dal 25 Febbraio al 1° Marzo 2019

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Adela rischia di morire, Francisca e Raimundo in grave pericolo

Adela sta meglio e sembra essersi ripresa a pieno. Nonostante ciò, non arrivano assolutamente buone notizie da Il Segreto. La dolce moglie di Carmelo rischia di morire. La maestra di Puente Viejo viene messa al corrente dal dottore dell’ospedale di non trovarsi in ottime condizioni come poteva sembrava. Nel cervello della signora ci sono alcune schegge di pallottole e proprio a causa di questo particolare, la bellissima dama potrebbe morire da un momento all’altro. Nonostante ciò, la diretta interessata preferisce non dire assolutamente nulla a suo marito. Le cose si mettono male anche per Francisca e Raimundo.

Anticipazione Il Segreto: Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo

Fulgencio pare sia pronto a vendicarsi del male ricevuto da Francisca. L’uomo non vede l’ora di mettere fine alla vita della sua rivale e del suo amato Ulloa. Nonostante ciò, Fernando lo ferma e gli ordina di non fare del male ai due coniugi. Nonostante la volontà del Mesia, il dottore pare sia comunque assetato di vendetta. L’uomo finirà per perdere la testa e non ascoltare gli ordini del figlio del defunto Olmo!? Staremo a vedere. Intanto, Julieta consiglia al suo dolce Saul di restare ancora un po’ nascosto. In tutto ciò, la Uriarte convince anche Prudencio di essere stato scoperto da Fernando.

Il Segreto anticipazioni: Antolina esce allo scoperto?

Continua la guerra tra Antolina ed Elsa. Quest’ultima fa in modo che le sue amiche Marcela e Consuelo ascoltino una sua conversazione con la cattivissima bionda. Le donne si rendono conto di come la moglie di Isaac tratti male la Laguna e per questo restano a bocca aperta. Intanto, la moglie di Matias decide di affrontare Antolina e di rivelarle tutto quello che realmente pensa sul suo matrimonio con il Guerrero.