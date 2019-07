Anticipazioni Il Segreto dal 22 al 26 luglio: due omicidi a Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta violentata, Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Carmelo e Severo, sicuri che Eustaquio e Lamberto Molero non siano più un pericolo per loro, decidono di sospendere la scorta di Julieta, in accordo con Saul. Purtroppo, quando la giovane Uriarte si reca nel bosco per cercare degli ingredienti per una torta Eustaquio e Lamberto la aggrediscono. Intanto, Adela si sente male e viene ricoverata in ospedale. La donna potrebbe morire entro 48 ore e Carmelo appare fortemente distrutto di fronte alla notizia. Saul non sa che fine abbia fatto sua moglie e chiede a Prudencio se ha a che fare con la sua sparizione anche questa volta. Ma il minore dei fratelli Ortega nega. Carmelo e Don Berengario ascoltano i due Molero vantarsi di aver violentano Julieta. A questo punto, il sindaco uccide Eustaquio. Lamberto cerca di vendicare la morte del padre ma viene fermato proprio da Don Berengario che lo colpisce alle spalle, uccidendolo e salvando così la vita di Carmelo. Julieta vuole che nessuno venga a conoscenza della violenza subito. Dopo aver convinto il prete, Carmelo occulta i cadaveri dei due Molero e comunica alla guardia civile che, invece, sono fuggiti. La bevanda per l’amnesia di Hipolito e Onesimo inizia a portare dei cattivi ricordi negli abitanti. Anacleto chiede a Irene di tornare a lavorare per il suo giornale, assicurandole che ora i suoi pezzi avranno la sua firma.

Anticipazione Il Segreto: Alvaro diventa il medico di Puente Viejo, Elsa lo aiuta

Carmelo propone ad Alvaro di essere il medico effettivo di Puente Viejo. Il dottore accetta e poco dopo rivela a Elsa che ha paura di innamorarsi di lei. Dolores scopre, nel frattempo, che l’uomo è stato coinvolto in una rissa e sparge la voce su una sua ipotetica doppia vita da criminale. Tra Antolina e Isaac continuano esserci problemi, tanto che non mancano le discussioni. Elsa fa poi sapere alla madre di Hipolito che i debiti di Alvaro riguardano, in realtà, un prestito chiesto a un usuraio per curare dei bambini portoghesi con il morbillo. Dolores si sente in colpa e così diffonde quanto scoperto nel paese, facendo passare il medico come un eroe. Non appena Alvaro scopre che Elsa ha messo a tacere i pettegolezzi sul suo conto, decide di rivelare agli abitanti di Puente Viejo che è stata proprio lei ad aiutarlo a estinguere il debito con l’usuraio. Ma La Laguna gli chiede di mantenere il segreto. La giovane confessa, a questo punto, ad Alvaro che ha nascosto a tutti di avere ancora l’eredità nel padre, per continuare a vivere a Puente Viejo e smascherare Antolina. Il dottore le promette che manterrà il silenzio sulla questione.

Il Segreto anticipazioni: Fernando geloso di Maria e Roberto

Fernando non reagisce affatto bene all’arrivo di Roberto, amico di Maria, nella Villa. In particolare, il Mesia appare sempre più nervoso quando scopre che Esperanza e Beltran lo chiamo zio. Anche Donna Francisca non accoglie con felicità il cubano, soprattutto per il colore della sua pelle. Intanto, Roberto stringe subito amicizia con Matias e Marcela. Fernando è sempre più geloso del nuovo arrivato. Donna Francisca chiede così al Mesia se ha intenzione di fare qualcosa per evitare che Roberto e Maria diventino sempre più uniti. Intanto, le crisi isteriche di Fernando, dovute all’amicizia che c’è tra i due, aumentano in modo esagerato.