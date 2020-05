Anticipazioni Il Segreto dal 18 al 23 maggio: Marcela affronta Alicia

Il Segreto anticipazioni da lunedì 18 a sabato 23 maggio 2020: Marcela affronta Alicia, Marta e Adolfo si baciano

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda dal 18 al 23 maggio 2020, Marcela chiede a Matias di confessarle la verità sul suo rapporto con Alicia. Il Castaneda, però, nega di avere iniziare una relazione extraconiugale con la ragazza. Nel frattempo, Raimundo si rende conto che la coppia ha dei problemi coniugali. L’Ulloa sprona poi il nipote a raccontargli quanto sta realmente accadendo tra lui e Marcela. Raimundo confessa a Matias di aver ormai compreso che ha un’amante. Il Castaneda riceve, intanto, l’incarico di trasportare delle armi e così parte per qualche giorno, facendo aumentare in Marcela i sospetti. Alicia si reca allo locanda per chiedere di Matias e la Del Molino va su tutte le furie quando si ritrova di fronte la ragazza, alla quale consiglia di stare lontana da suo marito. Raimundo approfitta di queste settimane per instaurare un rapporto molo affettuoso con la piccola Camelia. Intanto, Carolina confessa a Encarnacion di essere innamorata di Pablo. Di fronte al rifiuto di Marta di incontrarlo nuovamente, Adolfo non riesce neanche a lavorare. Intanto, Ignacio riceve da Ramon il permesso di tornare a Bilbao, grazie al buon esito della rendicontazione. Ma quando ricevono la notizia, le sue tre figlie reagiscono in modo freddo.

Anticipazioni Il Segreto maggio 2020: Adolfo capisce di essere innamorato di Marta

Rosa non vuole assolutamente lasciare Puente Viejo e Adolfo, tanto che si schiera subito contro il padre. Marta, invece, confessa a Manuela il suo avvicinamento con il De Los Visos e pensa a un piano per allontanare quest’ultimo da sua sorella. Sebbene le tre figlie protestino, Ignacio non cede e manda avanti i preparativi per trasferirsi a Bilbao. Carolina tenta addirittura di fuggire da Pablo, ma viene bloccata da Encarnacion. Nel frattempo, Ramon offre a Urrutia il posto di Don Ignacio nella fabbrica di Puente Viejo. Adolfo, tramite Tomas, scopre che i Solozabal torneranno a Bilbao. Il figlio di Isabel cerca, a questo punto, di recarsi alla Casona. Il fratello, però, riesce a fermarlo in tempo. Rosa implora Marta di consegnare una lettera di addio ad Adolfo. Pressata, la ragazza decide di accontentare la sorella. Quando, però, incontra Adolfo scatta un bacio! Dopo quanto accaduto, il Del Los Visos capisce di amare Marta e non Rosa.

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Raimundo incontra di nuovo la Marchesa Isabel

Rosa, invece, comprende subito che la sorella non le sta raccontando tutta la verità, tanto che la minaccia di andare da Adolfo a chiedergli spiegazioni. Ramon, intanto, consiglia a Ignacio di acquistare la miniera di Isabel e lo pressa affinché inizi subito le trattative. Mentre Isabel continua a mentire a Francisca, Raimundo è ormai certo di essere vicino a quest’ultima. L’Ulloa incontra nuovamente la Marchesa, la quale però finge di non conoscere la Montenegro. Mauricio mette in guardia Dolores, la quale continua a vendere le sigarette, sebbene non abbia la licenza. La madre di Hipolito potrebbe, infatti, ricevere presto una multa. Onesimo tenta di aiutare nella vendita di tabacco, proponendole al capitano Huertas, il quale scopre così il commercio illegale di Dolores. Quest’ultima, ora, teme che possa arrivarle una multa.