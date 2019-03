Anticipazioni Il Segreto dal 18 al 22 Marzo 2019: Francisca liberata

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: incidente a cavallo per Amancio

Il matrimonio tra Isaac e Antolina è ormai vicino ed Elsa non si da per vinta. La donna continua a cercare risposte e suo padre Amancio trova le lettere di cui le ha parlato proprio sua figlia. L’uomo decide perciò di rimettersi in viaggio per Puente Viejo per mostrare alla sua amata quello che Jesus e la malvagia bionda si scrivevano. Intanto, Antolina fa credere al suo futuro marito di essere stata aggredita proprio dalla dolcissima Elsa. Il giorno del matrimonio arriva e Elsa entra in chiesa per interrompere la cerimonia, ma l’uomo la invita ad andarsene. Intanto, Amancio ha un brutto incidente a cavallo proprio mentre era ormai molto vicino al piccolo paese de Il Segreto.

Anticipazione Il Segreto: Francisca e Raimundo vengono liberati

Dopo tanto, Francisca e Raimundo tornano liberi, soprattutto grazie all’aiuto di Mauricio, Saul e Julieta. Per paura che Fulgencio lo tradisca e parli, Fernando Mesia mette fine alla sua vita. Intanto, l’Ortega si costituisce e rivela alla Guardia Civile di essere stato lui ad uccidere il padre della Uriarte. L’uomo finisce in carcere ma, grazie all’aiuto del figlio del defunto Olmo, viene liberato per legittima difesa. A La Villa pare pronto a tornare tutto, o quasi, alla normalità. In ogni caso, Prudencio continua a provare moltissimo astio nei confronti di suo fratello Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Severo diventa povero

Severo perde improvvisamente tutti i suoi avere e resta senza un soldo. Il povero Santacruz non ha più alcuna terra di sua proprietà e questo farà in modo tale che l’uomo cambi notevolmente stile di vita. Non si prospetta affatto un buon periodo per il buon vedovo della dolcissima Candela!