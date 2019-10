Anticipazioni Il Segreto dal 13 al 19 ottobre: Antolina scompare

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Antolina smascherata, la proposta di Isaac a Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, durante la prossima settimana, Isaac si allontana da Puente Viejo alla ricerca di Juanote, l’uomo con cui Antolina è rimasta incinta. La sua intenzione è quella di smascherare finalmente la moglie. Dolores, intanto, inizia a farsi delle domande quando assiste a una discussione tra il dottor Zabaleta e l’ex ancella. Il Guerrero riesce a trovare Juanote, ma Antolina nega di avere avuto rapporti con lui. Marcela cerca di farla ragionare, ma la ragazza continua a dichiararsi certa che Alvaro abbia manomesso la sua cartella clinica. Isaac fa in modo che Juanote dia la sua versione dei fatti a Elsa, Matias, Marcela, Adela, Carmelo e Don Berengario. Il Guerrero vuole utilizzare le loro testimonianze nel caso in cui l’uomo, che è gravemente malato, dovesse morire. In questo modo, potrà finalmente annullare il suo matrimonio con Antolina. L’ex ancella fa poi perdere le sue tracce e Isaac consegna i suoi vestiti a Don Berengario. Se sua moglie non si farà viva nei prossimi giorni, il prete potrà donarli ai bisognosi. Ormai stufo di nascondere i suoi reali sentimenti, il Guerrero si presenta alla locanda di Matias e Marcela e chiede a Elsa di andare a vivere insieme.

Anticipazioni Il Segreto da domenica 13 a sabato 19 ottobre: il piano di Donna Francisca

Mentre Lolita evita Prudencio, Donna Francisca chiede a quest’ultimo di concedere il prestito a Severo. Il popolo si rivolta contro Adela e a prendere le sue difese è proprio la Montenegro. Maria offre poi il suo aiuto a Irene e Adela per aprire una fondazione in favore delle donne, ma Carmelo la tratta in malo modo, in quanto è certo che si tratta di un’idea di Donna Francisca. La dark lady, nel frattempo, chiede a Prudencio di consegnarle le carte delle proprietà di Severo. L’Ortega, però, si rifiuta di andare contro il Santacruz, facendole presente che è lui l’usuraio. Severo e Carmelo discutono animatamente sui problemi economici del primo e Don Berengario avverte subito che tra i due amici c’è molta tensione.

Il Segreto anticipazioni puntate italiane: Severo vicino al fallimento

Intanto, Irene informa il Santacruz che il prezzo del riso è drasticamente sceso. Purtroppo Severo intuisce di essere di fronte a un fallimento, visto il debito di 3000 pesetas che ha contratto con Prudencio. Donna Francisca stupisce tutti quando, durante una riunione della fondazione delle donne, interviene con il suo discorso. E mentre Maria riceve un falso telegramma di Roberto, in cui quest’ultimo le dà il suo addio, Julieta e Saul fanno sapere ai loro cari che sono arrivati a Roma. Matias informa poi Prudencio della notizia.