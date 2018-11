Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Novembre 2018: Julieta arrestata

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta in carcere, Emilia nasconde qualcosa

Una settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Ci attendono nuovi e sconvolgenti episodi. La trama della telenovela spagnola si fa sempre più avvincente. Partiamo da ciò che accade alla dolce Julieta. La giovane donna e il suo amato Saul scappano finalmente dal paese. In ogni caso, le cose non vanno come sperato dai due innamorati. La fanciulla viene infatti arrestata con l’accusa di aver ucciso il suo stesso padre. Quando il buon Ortega torna da lei e non la trova si preoccupa e chiede informazioni. Consuelo comunica al giovane che, secondo lei, sua nipote si trova in carcere. Intanto, Julieta riesce a corrompere una guardia e a far recapitare un messaggio a Saul. Gli abitanti di Puente Viejo organizzano una colletta per poter pagare un avvocato alla donna.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfono hanno dei problemi

Da quando sono usciti dal carcere, Emilia e Alfonso hanno iniziato ad avere alcuni problemi. La coppia sembra non andare più molto d’accordo. Castaneda inizia addirittura a insinuare che sua moglie gli nasconda qualcosa. Intanto, la Ulloa sfoga tutta la sua rabbia lanciando coltelli affilati. La figlia di Riamundo chiede poi a Tiburcio di insegnarle il tiro a bersaglio con il pugnale. Che cosa ha in mente la madre di Maria?! Raimundo è preoccupato. Intanto, Perez torna in paese ed è pronto a mettere fine alla fine dei due coniugi. Fortunatamente, a Puente Viejo arriva l’Alto Commissario Padal. Quest’ultimo salva così la vita di Emilia e Alfonso.

Anticipazioni Il Segreto: Severo e Irene si avvicinano

Severo inizia ad avere alcuni dubbi su Irene e li espone a Carmelo. Santacruz ha paura a restare solo con la donna e lei se ne rende conto. Irene inizia a soffrire per come l’uomo la tratta e alla fine hanno l’attesissimo confronto. I due chiariscono la loro posizione e sembra finalmente tornare il sereno.