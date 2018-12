Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 4 Gennaio 2019: dov’è Francisca

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Raimundo continua a cercare Francisca

La prossima settimana sarà ricca di sorprese per il pubblico de Il Segreto. A Puente Viejo ne vedremo delle belle. Partiamo da ciò che accade a La Villa della Montenegro. La padrona di casa non fa ancora rientro in paese e Raimundo non riesce a darsi pace. Il buon Ulloa continua a cercare di capire la verità sul luogo in possa trovarsi la sua amata moglie. Mauricio è convinto che non sia il caso di indagare e di fare domande a Fernando, ma il padre di Emilia non si vuole dare per vinto. L’uomo chiede perciò informazioni più dettagliate al cattivo Mesia. Nel frattempo, quest’ultimo consegna a Raimundo una lettera scritta proprio da Francisca.

Anticipazione Il Segreto: Fernando corteggia Julieta?

Intanto, Julieta inizia a chiedersi per quale motivo Prudencio non faccia nulla di che per capire chi sia stato ad uccidere Saul. La dolce fanciulla è molto arrabbiata con suo marito e a non vederlo di buon occhio. Fernando Mesia stringe un minimo rapporto con la Uriarte, tant’è che le consiglia addirittura di rompere il matrimonio con l’Ortega. Per non sentirsi più presa in giro a causa degli abiti che indossa, la nipote di Consuelo si fa aiutare da Fe per procurarsi dei vestito un po’ più eleganti. Una volta rinnovato il suo look, la bella Julieta cattura l’attenzione dello stesso Fernando Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina svela il segreto delle nozze con Isaac

Isaac cerca di informarsi per quanto riguarda le ricerche dell’assassino di Jesus. Intanto, Antolina non riesce a fare a meno di pensare a tutto l’amore che prova per il Guerrero. La donna si lascia sfuggire alcune cose su Elsa e alla fine si ritrova a raccontare tutta la verità alla sua grande amica Marcela.