Anticipazioni Il Segreto: terrore e paura a Puente Viejo, arriva Pérez Ayala

Anticipazione Il Segreto: arriva a Puente Viejo il generale Pérez Ayala

A Puente Viejo arriva il generale Pérez Ayala nelle prossime puntate de Il Segreto. Le anticipazioni annunciano che si tratta di una persona senza alcuno scrupolo, che giunge nel piccolo paesino spagnolo per vendicarsi. Questa new entry ha intenzione di vendicare la morte del figlio, ucciso da Nicolas. Nei prossimi episodi, il fotografo si macchia di un grave delitto. Di fronte agli altri paesani, l’Ortuno uccide il figlio del generale, ovvero colui che ha tolto la vita alla sua Mariana. Nicolas non riesce a trattanere la sua rabbia di fronte all’uomo che ha ucciso sua moglie e che ora vuole ottenere la libertà attraverso il processo. Il fotografo non può permettere di vederlo libero dopo tutto il male che ha provocato alla loro famiglia, così prende una pistola e lo spara. Nelle prossime puntate il pubblico di Canale 5 vedrà l’avvocato Dos Caras incontrare Pérez Ayala, a cui comunica la tragica notizia: suo figlio è morto.

Il Segreto anticipazioni: il generale Pérez Ayala disposto a tutto per vendicare la morte del figlio

Pérez Ayala non riesce ad accettare il modo in cui è morto suo figlio. Ora che il generale sa quanto è accaduto, gli abitandi di Puente Viejo devono iniziare a temere il peggio, in particolare Nicolas. Infatti, il generale è disposto a tutto pur di farla pagare a colui che ha ucciso il suo unico figlio. L’uomo non riesce a mantenere la calma di fronte alla morte improvvisa del ragazzo e così annuncia che chi è il responsabile di questo omicidio dovrà pagare con il suo stesso sangue. Il generale prepara così la “sentenza” per Nicolas, che intanto è stato arrestato. In particolare, Pérez Ayala ha intenzione di preparare una vera e propria tortura per il fotografo, ancora ignaro di ciò che sta accadendo.

Anticipazioni Il Segreto: la famiglia Castaneda in pericolo con l’arrivo del generale

Pérez Ayala ha intenzione di preparare una grande tortura per Nicolas. Vi anticipiamo che gli abitanti di Puente Viejo si uniscono per salvare la vita al loro amico e tutto questo segna l’inizio di tragici eventi. Infatti, il generale si stabilisce nel piccolo paesino, dove riesce a portare terrore e paura. In particolare, a finire nel suo mirino è la famiglia Castaneda.