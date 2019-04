Anticipazioni Il Segreto: Antolina si butta in un burrone, muore?

Il Segreto anticipazioni: Antolina si lancia in un burrone ma non muore

Antolina perde ancora di più la ragione e si mostra pronta a tutto per di mettere fuori gioco la rivale Elsa. La malvagia bionda scopre che il bambino che porta in grembo potrebbe nascere con alcune malformazioni fisiche. La donna ha infatti fatto l’amore con uno sconosciuto pur di restare incinta e solo a gravidanza inoltrata scopre che nella famiglia di questo uomo, tutti i bambini maschi nascono con dei problemi fisici. Tale scoperta porta nella trama de Il Segreto alcuni clamorosi e inaspettati colpi di scena. La moglie di Isaac vuole sbarazzarsi una volta per tutte di Elsa e questa volta ha intenzione di fare in modo di perdere anche il bebè.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina incastra Elsa

Antolina simula un gravissimo incidente ai danni di Elsa. La cattiva bionda di Puente Viejo da appuntamento alla sua ex amica vicino ad un altissimo dirupo. Una volta trovatesi faccia a faccia, la moglie di Isaac prende le mani della donna e simula una spinta, tanto da buttarsi giù dal burrone. In breve tempo, tutto il paese viene a conoscenza di quanto accaduto e neanche a dirlo si pensa che la colpevole sia proprio Elsa. La donna prova a convincere tutti del contrario, senza però riuscire nel suo intento. Antolina viene recuperata e portata in ospedale e alla fine si salva.

Anticipazione Il Segreto: Isaac aggredisce Elsa

Antolina alla fine sopravvive e anche la gravidanza non riscontra alcun tipo di intoppo. Intanto, Isaac va a La Locanda per parlare con Elsa e le comunica che ha superato il limite e che per questo non vuole avere più niente a che fare con lei. E mentre la maggior parte delle persone pensa che la colpevole di tutto sia proprio Elsa, la folle biondina cerca di pensare ad un nuovo piano per poter porre fine alla sua gravidanza.