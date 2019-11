Anticipazioni Il Collegio 4 ultima puntata: ammissioni, bocciature e provvedimenti

Il Collegio 4 ultima puntata, anticipazioni su martedì 26 novembre

L’ultima puntata del Collegio 4 andrà in onda il 26 novembre e avrà come protagonisti i temuti esami che i ragazzi dovranno superare per ottenere il diploma. Le anticipazioni che abbiamo a nostra disposizione grazie al filmato lanciato a fine puntata ci dicono tanto su ciò che accadrà sebbene non diano informazioni precise sui singoli membri della classe. Cos’accadrà esattamente? Partiamo da Gabriele Montuori che è stato il primo a prendere di nascosto il suo cellulare e che sarà punito con molta probabilità come tutte coloro che lo hanno seguito in questo gesto decisamente avventato: perché mettere a rischio la propria permanenza e rischiare delle punizioni esemplari a una settimana dalla fine? Mistero. Ma continuiamo.

Anticipazioni Il Collegio 4: ancora punizioni per gli studenti

Dal video si evince che la classe occuperà la struttura per motivi non meglio definiti e che vivrà la sua notte prima degli esami. Si vedrà anche un Tricca totalmente inedito dire a gran voce che sarebbe stato meglio se i giorni passati al Collegio fossero stati come quelli dell’ultima settimana: è evidente insomma che in questi sette giorni ne son successe di ogni. Sempre nel video si sente dire che “un ragazzo ha bisogno di una lezione” e non è chiaro se si tratti del già citato Gabriele o di qualche altro, visto che l’allievo è sempre stato un buon esempio di comportamento e son stati altri in realtà a dare fastidio e a meritare punizioni severe. Niente di certo insomma per l’ultima puntata del 26 novembre che vedrà anche alcuni mancare il loro obiettivo.

Ultima puntata Il Collegio 4: bocciature e ammissioni, gli spoiler

Non sappiamo se qualcuno sarà bocciato perché nel video non viene detto ma è certo infatti che qualcuno non sarà neanche ammesso; nel filmato sembra che la sfortunata sia Martina Brondin ma non sappiamo se il video è stato montato per depistarci oppure per spoilerare quanto accaduto nei minimi dettagli. Ad ogni modo qualora ne dovessimo sapere di più vi aggiorneremo senz’altro.