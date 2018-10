Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2: cosa succederà nella prossima puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni quarta puntata

Dopo il successo della prima stagione, la città non cambia e neanche il cast. Ecco ancora protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini ne I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continuano anche in questa seconda serie le indagini a Napoli, nel quartiere di Pizzofalcone. Nuovi sorprendenti risvolti nelle vite dei protagonisti, nuovi casi da risolvere per il commissariato dei Bastardi di Pizzofalcone.

I Bastardi risolvono il caso di una vittima su una pista da ballo

Nella quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone la squadra dell’ispettore Lojacono dovrà indagare su un nuovo omicidio, questa volta è coivolta una donna: Roberta De Angelis. Trovata nel mezzo di una pista da ballo viene ritrovato il suo cadavere supino, con i capelli sciolti e sangue sul petto. Il suo fermacapelli pare essere stato usato da qualcuno per ucciderla all’improvviso. Accanto al corpo della donna ci sono anche dei tulipani gialli e un portafiori. Tutto fa pensare a una lite degenerata, i Bastardi indagano fino a scoprire i tasselli più nascosti di una passione che si è rivelata fatale.

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la quarta puntata

Bisognerà aspettare lunedì 29 ottobre per sapere cosa succederà nella quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Invece per rivedere la terza e le precedenti puntate della fiction basterà fare clik su RaiPlay, oppure aspettare sabato 27 ottobre per seguire in tv le vicende del commissariato di Pizzofalcone. La terza punatata andrà in onda su Rai Premium in prima serata, alle 21.15.