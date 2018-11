Anticipazioni Grande Fratello Vip 19 novembre: eliminato e primo finalista

Grande Fratello Vip anticipazioni puntata lunedì 19 novembre 2018

Il Grande Fratello Vip si avvia alla sua conclusione: tra poche settimane, più precisamente il prossimo 10 dicembre, ci sarà la finale del programma. Per questo nel corso della puntata di lunedì 19 novembre verrà scelto il primo finalista di questa edizione. Come sempre la scelta avverrà tramite un televoto. E a proposito di concorrenti: Le Donatella stanno per essere separate. Come accaduto gli anni passati, con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli e con Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez, pure Giulia Provvedi e Silvia Provvedi diventeranno due concorrenti distinti. Non solo: nella prossima puntata le due performer di X Factor dovranno vedersela di nuovo con Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore e divulgatore scientifico tornerà nella Casa per chiarirsi con i suoi ex coinquilini.

Torna Alessandro Cecchi Paone: arrivano dei cantanti famosi

Non solo Alessandro Cecchi Paone, nella Casa del Grande Fratello Vip faranno incursione i Ricchi e Poveri, mitica band anni Ottanta, e la rapper Baby K. Non è chiaro cosa faranno di preciso, ma di sicuro interagiranno con i concorrenti della trasmissione per regalare spettacolo e divertimento al pubblico.

Chi sarà eliminato tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo?

Chi lascerà il Grande Fratello Vip? Chi vincerà al televoto tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo? Secondo gli ultimi sondaggi ad avere la peggio sarà il cantante di Una zebra a pois ma come sempre è tutto da vedere.