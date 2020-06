Anticipazioni Dark 3, Jonas muore? Disperazione universi paralleli (Video)

Dark 3, dopo il trailer hype alle stelle: anticipazioni e rumor su Jonas Kahnwald e Martha Nielsen

Il trailer ufficiale di Dark 3 è stato pubblicato ieri ma è solo nelle ultime ore che si stanno diffondendo indiscrezioni e rumor sul futuro della serie televisiva Netflix. Il video dura ben due minuti e ovviamente ci riempie di dubbi e perplessità sui personaggi, sugli eventi e su quale sarà il finale: l’apocalisse sarà sventata oppure no? La domanda è ovvia ma la risposta apre a degli scenari tutt’altro che scontati che fanno temere per la vita del nostro eroe, l’onnipresente Jonas Kahnwald, che alla fine della terza stagione è stato portato da Martha Nielsen in un’altra dimensione. Sapete tutti ormai, e casomai aveste avuto dei dubbi al riguardo il trailer li fuga completamente, che questa stagione sarà basata non tanto sui viaggi nel tempo quanto sugli universi paralleli.

Anticipazioni Dark 3: la teoria degli universi paralleli miete le prime vittime

Ed è proprio la presenza di questo universo parallelo da cui Martha proviene che fa pensare che una delle due realtà che ci verranno presentate dovrà scomparire; parliamo, per la precisione, di due universi, quello di Martha da una parte e quello di Jonas dall’altra, di cui alla fine soltanto uno continuerà a esistere. La morte sembra essere il tema principale di questa terza e ultima stagione di Dark, e a quanto pare ci sarà presentata in maniera molto cruda: a un certo punto infatti vediamo Ulrich Nielsen e molti altri personaggi uccidere qualcuno; e se le vittime di questi omicidi fossero i loro alter ego nell’universo della Nielsen? Ma, soprattutto, se in questi universi, in cui si può comunque continuare a viaggiare nel tempo, i protagonisti avessero gli stessi obiettivi di Jonas e dei personaggi che abbiamo conosciuto, chi ci dice che sia Claudia Tiedemann e non Adam l’antagonista della serie? “Ti aiuterò a trovare l’origine, quella cosa che dà inizio a tutto. Nel tuo mondo. E nel mio”, queste le parole che si sentono nel trailer: parole che ci dicono da dove si partirà ma che nulla anticipano su dove arriveremo.

Trama Dark 3, Jonas muore? Promesse, tradimenti e ultime speranze

A un certo punto si vede persino Martha indossare la stessa giacca di Jonas, e questo può voler dire varie cose, ad esempio che il ragazzo le ha lasciato un ricordo oppure che è morto o perso nei meandri di questa assurda confusione dello spazio-tempo. “E se può esserci un solo mondo – queste le altre parole che sentiamo –? Un mondo senza di te!”. E anche queste ci fanno pensare che uno dei due universi è destinato alla sparizione, soprattutto se si considera che verso la fine del trailer si sente dire proprio “Avevi promesso che c’era un modo per spezzare tutto!”. “Non possiamo sfuggire al nostro destino”, questa l’altra frase significativa, a cui si aggiunge l’enigmatica “Voglio che il tuo viaggio volga al termine”. Non possiamo dare nulla per scontato rispetto agli eventi di Dark 3, ed è per questo che ci siamo spinti a ipotizzare che forse qualcuno dei protagonisti, magari lo stesso Jonas, morirà. D’altronde è così chiaro che le due realtà non possano coesistere in questa lotta all’apocalisse… Ci sbagliamo? Tutto può essere.

Dark 4 ci sarà? Nessun dubbio sul futuro della serie Netflix

In merito a Dark 4, visto che la curiosità sarà senz’altro alle stelle ormai, sappiate che i responsabili del progetto hanno già escluso un nuovo capitolo perché sin dall’inizio hanno concepito la serie divisa in tre atti. Un vero peccato, visto il successo indiscusso di Dark, ma non è certo la prima volta che saremmo costretti nel caso a un doloroso addio.