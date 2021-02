Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, 11 febbraio: la verità su Erasmo a galla

Curiosi di scoprire le anticipazioni sulla settima puntata di Che Dio ci aiuti 6? Si avvicina il gran finale anche di questa stagione, un momento che il pubblico più affezionato vorrebbe non arrivasse mai. Nonostante le mille difficoltà legate al Covid e il set ancora aperto per girare le ultime puntate, la grande famiglia di Che Dio ci aiuti 6 è riuscita a tenere compagnia al suo pubblico in questi primi mesi del 2021. E si dovrà attendere poi altri due anni prima che le porte del convento di Assisi si riapriranno. A meno che le suore non vengano trasferite di nuovo, dopo Modena e Fabriano. Mancano ancora delle settimane prima di scoprire come finirà, per cui è tempo di concentrarsi sulle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 dell’11 febbraio 2021.

Nella settima puntata Suor Angela e suo padre Primo si metteranno sulle tracce di Vanessa alla ricerca di risposte. Prima di raccontare a Erasmo tutta la verità sul suo passato vorranno essere sicuri di ciò che hanno scoperto. Quindi cercheranno prove e fonti certe che diano loro tutte le certezze che confermino l’ipotesi del personaggio di Suor Angela. Nel frattempo Azzurra cercherà in tutti i modi di far avvicinare Monica e Penny. Il medico però avrà la testa fra le nuvole, più del solito, e i tentativi di Azzurra potrebbero risultare vani. Monica avrà diversi grattacapi legati alla relazione con Emiliano. Intanto Nico organizzerà una cena a quattro con Ginevra, Monica e Emiliano… una cena con sorprese!

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 proseguono con un altro colpo di scena: Ginevra sarà pronta a lasciare il convento. La ragazza pare entrerà in crisi a causa dei suoi sentimenti e penserà di allontanarsi dal convento per fare chiarezza su ciò che prova. Sarà sempre più divisa tra Nico ed Erasmo, a quanto pare. Proprio i due ragazzi intanto dovranno convivere forzatamente in convento e sarà più difficile di quanto già non lo fosse prima. Monica sarà in crisi: dovrà capire cosa vuole realmente dalla relazione con Emiliano. Tra Suor Angela e Erasmo ci sarà una frattura difficile da risanare.

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 sulla settima puntata non aggiungono altro. L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio 2021 per scoprire come andrà a finire. Tutti i nodi verranno al pettine ben presto, in vista del gran finale di stagione. I giovani abitanti del convento faranno chiarezza sui loro sentimenti e chissà che le coppie che ne verranno fuori non saranno diverse da quelle viste fino a oggi… Per esempio, Nico è davvero innamorato di Ginevra oppure il ritorno di Monica ha risvegliato vecchi sentimenti? E Monica vorrà stare con Emiliano oppure ama ancora Nico? Anche Ginevra è divisa tra due ragazzi…