Anticipazioni Bitter Sweet, Engin e Fatos a cena con Ferit e Nazli: la bugia

Bitter Sweet anticipazioni, la storia d’amore di Engin e Fatos

Presto Bitter Sweet si concentrerà moltissimo sulla storia d’amore tra Engin e Fatos, e scopriremo che lei intenderà lasciarlo perché lo considera più un amico che un fidanzato. Gran parte della trama della soap opera turca ruota attorno a Ferit e Nazli ma vedrete che nelle prossime puntate, da qui a fine agosto, ne succederanno di cose che coinvolgeranno non solo i due innamorati e i loro rispettivi amici ma anche Asuman. Ma veniamo a Engin e Fatos che – ormai è cosa nota – si sono innamorati pian piano e che almeno sinora non sembrano così attratti l’uno dall’altra al punto da far pensare a una coppia solida.

Anticipazioni Bitter Sweet, i dubbi di Fatos su Engin e la rabbia di Tarik

In effetti Fatos confesserà a Tarik che vede Engin solo come un amico e nient’altro e – come senz’altro saprete – cercherà di lasciarlo in occasione di una cena intima; durante questa cena l’amica di Nazli avrebbe dovuto spiegare a Engin i propri problemi ma non ce la farà perché lui le chiederà di sposarlo. A questo punto Fatos lo racconterà a Tarik che però invece di consolarla si arrabbierà e andrà via perché credeva che lasciando Engin avrebbe potuto corteggiarla apertamente. La storia andrà avanti tra alti e bassi, e si arriverà persino a un punto in cui Fatos mentirà persino a Nazli per mostrarle che tra di loro va tutto a gonfie vele.

Puntate turche Bitter Sweet: Tarik e Fatos, quale futuro?

In una cena a quattro infatti la ragazza si fingerà innamoratissima di Engin: non ci sarà una conversazione con l’amica ma apparirà evidente a tutti i telespettatori lo spirito con cui si è presentata a quest’uscita di coppia; succederà esattamente quando Nazli e Ferit faranno il possibile per far capire a tutta la loro cerchia di amici che in realtà il loro amore e vero e sincero, e che dietro alla loro scelta di sposarsi all’improvviso non c’è nulla di losco. Al matrimonio di Nazli e Ferit abbiamo visto che Tarik ha preso il mazzo di fiori lanciato dalla sposa: riuscirà a realizzare il suo sogno con Fatos? Tante sono le cose che accadranno: le anticipazioni su Bitter Sweet le trovate tutte qui.