Anticipazioni Bella da morire: cosa succederà nell’ultima puntata

Bella da morire: le anticipazioni della quarta puntata

Il giallo sta per essere risolto. Eva (Cristiana Capotondi) ha commesso molti errori a causa della sua impulsività, ma l’unico modo che ha per rimediare è trovare il colpevole di Gioia. Chi ha ucciso la ragazza di Lagonero? Chi è riuscito a nascondere fino a questo momento la sua colpevolezza? Cosa succederà nella quarta, nonché ultima puntata, di Bella da morire? Le anticipazioni ci rivelano che la Polizia cercherà di trovare l’uomo che sembra essere il vero colpevole dell’omicidio, Paolo Bonsini. È davvero lui il colpevole? Nel frattempo, Eva e Marco si allontaneranno a causa di un episodio violento. Lei cercherà aiuto dal padre, mentre Marco (Matteo Martari) deciderà di cambiare città.

Bella da morire: Eva è in pericolo

Marco incontrerà Sofia, sorella della vittima, al volante completamente sotto shock. Cos’è successo alla donna? Cosa nasconde la famiglia di Gioia? Intanto, Rachele (Benedetta Cimatti) deciderà di far conoscere il piccolo Matteo al padre. Anche questa volta Eva non starà a guardare, ma sottolineerà all’uomo che violentò la sorella che non potrà avere nessun ruolo nella vita di Matteo. Le indagini proseguiranno e ci sarà una svolta del tutto inaspettata. Un altro cadavere verrà trovato lungo la riva del lago. Di chi si tratta? Anita (Margherita Laterza), giovane medico legale, escluderà l’ipotesi del suicidio. Un altro omicidio è avvenuto a Lagonero. Le due morti sono collegate? Eva riuscirà a trovare il colpevole o i colpevoli dei due omicidi? Una cosa possiamo anticiparla, una volta scoperta la verità Eva sarà in pericolo.

Bella da morire: l’ultima puntata e dove guardare le repliche

Per sapere cosa succederà nell’ultima puntata di Bella da morire non ci resta che aspettare domenica prossima. L’ultimo appuntamento con la fiction è per domenica 5 aprile, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. Chi volesse riguardare le prime puntate potrà recuperarle in qualsiasi momento su Rai Play. La terza puntata invece potrà essere rivista anche su Rai Premium martedì 31 marzo alle 21.20.