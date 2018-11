Anticipazioni Beautiful puntate americane: Bill salva Ridge, qualcosa non torna

Beautiful anticipazioni americane, Bill evita il carcere a Ridge: il Forrester però ha qualche dubbio

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Bill salva inaspettatamente Ridge. Il capo della Spencer Publications avrebbe potuto vendicarsi in modo definitivo del suo grande nemico, mandandolo in carcere. Eppure il padre di Liam decide di evitare il peggio per Ridge e lo fa per amore di Brooke. Scendendo nel dettaglio, Bill trova finalmente le prove che accusano Ridge e il giudice McMullen. I due si accordano per togliere la custodia di Will allo Spencer, mentre Katie e Thorne sono convinti di aver vinto la causa in tribunale per merito. Bill in seguito si scontra con Ridge. Durante l’accesa discussione, lo Spencer cade dal balcone e finisce in coma. Non appena si risveglia trova le prove che potrebbero portare sia Ridge che McMullen in carcere. Riunisce tutti alla Spencer Publication, dove dichiara di avere tra le sue mani tutte le informazioni necessarie per accusarli. Ma Bill dichiara di non volerli mandare in carcere. Una scelta inaspettata, che Ridge da una parte apprezza ma dall’altra non accetta. Infatti, sembra strano vedere lo Spencer evitare una vendetta nei confronti del suo grande nemico.

Bill salva Ridge e il giudice McMullen: i sospetti del Forrester

Bill decide di salvare Ridge, non mandandolo in carcere. Una scelta davvero inaspettata, che però non convince il Forrester. Mentre Katie è convinta che l’ex marito sia davvero cambiato, il padre di Steffy si rende conto del fatto che l’uomo sia pronto a riconquistare Brooke. Ridge, di fronte a Katie, Thorne, Wyatt e Liam rivela di essere sicuro che Bill voglia riprendersi la Logan. I due fratelli Spencer, però, fanno presente che sarebbe stato più facile per il padre riconquistare Brooke con Ridge in carcere. Il Forrester, però, continua a essere convinto del suo pensiero. Il figlio di Eric sa molto bene che la moglie potrebbe apprezzare non poco il gesto di Bill.

Bill fa una speciale dichiarazione d’amore a Brooke: “Ti amerò per sempre”

In effetti, Ridge non ha proprio tutti i torti. I suoi sospetti si rivelano essere verità. Brooke ringrazia Bill per il gesto compiuto nei confronti di Ridge. Lo Spencer confessa di averlo fatto esclusivamente per lei. Proprio durante questa conversazione ecco che arriva un’importante dichiarazione d’amore di Bill per Brooke. Lo Spencer confessa alla Logan che la amerà per sempre.