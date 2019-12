Anticipazioni Amici: sfide, eliminazioni a sorpresa e punizioni

Amici 19, le anticipazioni per le prossima settimana: ecco cosa vedremo nel daytime

Si è appena conclusa la quarta puntata del pomeridiano ed è già tempo di anticipazioni di Amici. Cosa ci aspetta la settimana prossima? Il daytime di lunedì si aprirà con le sfide rimaste in sospeso oggi. La puntata di sabato 7 dicembre, come saprete, è stata registrata venerdì pomeriggio, per cui sappiamo già cosa succederà la prossima settimana. Ci sono due sfide in sospeso, come abbiamo appena detto, anche se di natura diversa. Da una parte ci sono Federico e Javier a contendersi il titolo di miglior ballerino delle prime tre settimane. Dall’altra c’è Gaia Gozzi che aspetta di conoscere il suo destino nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La cantante è finita in sfida dopo una votazione della squadra, da lei capitanata. Abbiamo visto infatti che i professori hanno invitato i ragazzi a ragionare sulla possibilità di mandare in sfida Stefano, che freme in attesa di potersi esibire.

Anticipazioni Amici prossima settimana: la sfida di Gaia e il ballerino a Tu sì que vales

Lo stesso ha fatto Maria, così Gaia si è proposta e con i voti di quattro allievi ha preso la maglia rossa. In un certo senso è andata lei in sfida perché ritenuta tra i più forti della scuola, insieme a Jacopo, Nyv e Skioffi (in base ai voti dei professori). E in effetti le anticipazioni di Amici 19 per lunedì danno ragione ai ragazzi: Gaia vincerà la sfida e rimarrà nella scuola. La seconda sfida che vedremo sarà interna, tra Javier e Federico per il torneo. Con i voti e le sfide vinte il sabato è stata fatta una classifica e un ballerino e un cantante, reputati i migliori delle prime settimane, si esibiranno nella finale di Tu sì que vales. Javier e Federico si sfideranno lunedì nel daytime e la vittoria andrà a Federico, che quindi vedremo sabato prossimo in prima serata insieme a Nyv. Prepariamoci anche a una settimana di discussioni e confronti nelle squadre, perché ci sono diversi allievi scontenti del loro percorso.

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della settimana: due eliminazioni in arrivo, chi andrà via?

Stefano più degli altri sta soffrendo il fatto di non essersi ancora esibito, mentre Michelangelo e gli Inico si sono esibiti in puntata. Stefano dopo aver cambiato squadra riuscirà a convincere i suoi compagni a schierarlo la settimana prossima? E potrebbero arrivare anche punizioni: in settimana, Rudy Zerbi ha ripreso Valentin e Devil Angelo per i ritardi, mentre in puntata la Pettinelli si è lamentata dello scarso impegno dei ragazzi, che trascorrerebbero le serate sui social invece di studiare. Come ricordato da Maria, la prossima settimana ci saranno due eliminazioni: da 18 i concorrenti diventeranno 16. Chi verrà eliminato? Stefano potrebbe essere il concorrente più a rischio, insieme a Michelangelo gli Inico e per il ballo, invece, Giorgia e Alioscia rischiano più di tutti.