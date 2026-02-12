Anticipazioni Amici 25, tre allievi al Serale: i nomi e chi ha dovuto cantare tre volte

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 febbraio su Canale 5, dalle 14 alle 15:30. Nelle scorse ore è stata realizzata la registrazione della puntata che ha visto tre allievi guadagnare l’accesso alla fase serale. Tra gli ospiti in studio in qualità di giudici si sono visti Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. Le anticipazioni sono state rese note dal portale SuperguidaTv.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni: la gara canto e la classifica

Questa settimana si sono esibiti Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Ecco la classifica al termine di tutte le performance:

Michele canta Bruises di Lewis Capaldi Lorenzo canta il morso di Tyson di Brunori Sas Elena canta con la chitarra Rolling in the Deep di Adele Gard canta L’elefante e la farfalla di Michele Zarrillo Plasma canta Stupida anima di Chiello Valentina canta Pink Pony Club di Chappell Roan

La gara di ballo e la classifica

Sul fronte danza, hanno ballato gli allievi Emiliano, Nicola, Alex, Simone e Kiara. Ecco la classifica al termine di tutte le performance:

Emiliano balla Angels di Robbie Williams Alex balla un passo a due con Alessia Simone balla un passo a due con Arianna Kiara balla Telephone. Nicola balla un passo a due con Chiara

Amici Serale, ecco i tre allievi che hanno guadagnato la maglia

Tre allievi hanno conquistato l’ambita maglia che ha permesso loro di guadagnare l’accesso alla fase serale del talent show. Si tratta di Emiliano, Alex e Michele.

Emiliano ha avuto subito 3 sì. Alex, invece, si è dovuto inizialmente scontrare con il no del coreografo Emanuel Lo, che lo ha poi promosso. Ancor più difficoltoso il percorso di Michele che prima di ottenere la maglia ha dovuto cantare tre volte. La prima con il piano. Anna Pettinelli lo ha bocciato, affermando che è stata un’esibizione sottotono. Ecco quindi la seconda esibizione, stavolta con la chitarra. Stesso copione: Pettinelli non convinta ha detto no. Infine ha intonato con il violoncello le note de La Fine. La speaker radiofonica si è convinta e finalmente ha dato l’ok per l’accesso al Serale.