Anticipazioni Amici 21: chi va al Serale, assenti, scintille Celentano-Nunzio

Siete a caccia di anticipazioni di Amici 21 per domani 27 febbraio? Allora siete nel posto giusto! Oggi c’è stata una nuova registrazione, una delle ultime del pomeridiano perché manca davvero poco all’inizio del Serale 2022. La data fissata al momento è per sabato 19 marzo, per cui mancano due puntate – compresa quella di domani – prima di salutare l’appuntamento della domenica con Amici. Sono però le puntate più importanti, quelle cruciali: si decidono tutti gli allievi del Serale di Amici 2022. Con le nuove maglie assegnate oggi siamo già a quota nove. Mancherebbero in teoria cinque posti, secondo le indicazioni della produzione, ma i professori potrebbero anche portare tutti sul palcoscenico del sabato sera.

Fino a domenica scorsa le maglie dorate certe erano quelle di Dario, Michele, Sissi, Alex e Carola, che l’ha conquistata la settimana scorsa. Domani invece altre quattro maglie: Serena, Aisha, Albe e John Erik. Questo rivelano le anticipazioni di Amici 2022 fornite dal profilo Amici News. Come sempre non mancheranno le classifiche. Questa quella del ballo:

Serena e John Erik Leonardo Christian Alice Nunzio

A proposito dei ballerini al Serale di Amici ci sarà una discussione su Christian. Secondo Alessandra Celentano e Veronica Peparini lui non sarebbe da Serale. Raimondo Todaro replicherà prendendosi del tempo per riflettere. Per la Celentano, inoltre, Serena è l’unica meritevole della maglia dorata tra gli allievi di Todaro. A stilare la classifica delle cover dei cantanti invece sarà Il Volo, ospite domani ad Amici. E queste saranno le loro preferenze:

Aisha LDA e Luigi Albe Gio Montana Calma

Un’altra gara corale con il giudizio del maestro Pennino sulle note di Una vita in vacanza. Il giudice ha premiato tre cantanti:

Aisha, Luigi e LDA Albe Calma Gio Montana

Va segnalato che Crytical sarà assente domani ad Amici 21. Al momento non se ne conosce il motivo, ma potrebbe avere qualche linea di febbre oppure stare male e per questo non ha partecipato alla puntata. Luigi e LDA ancora primi nella classifica generale, ma anche domani Rudy Zerbi non darà loro la felpa del Serale. Tutti gli allievi di Lorella Cuccarini invece sono già concorrenti certi della prossima fase. Una sorpresa per i cantanti: un videomessaggio del cantante dei OneRepublic che annuncerà un duetto con uno degli allievi.

Scintille tra Celentano e Nunzio, che continuano a battibeccare ormai da settimane. La maestra contesterà ancora all’allievo di essere presuntuoso, insomma confermerà di non apprezzarlo in modo particolare per il suo carattere. Nunzio sceglierà il silenzio. Quando Maria De Filippi gli chiederà cosa ne pensa delle parole della Celentano, lui risponderà così: “Meglio che non mi esprimo”.

Todaro sarà ancora assente e forse per questo nelle anticipazioni di Amici per domani non parlano di suoi scontri con la Celentano. Pare che la connessione con Todaro, inoltre, non fosse eccellente e per questo Maria bacchetterà la regia facendo notare che in altri programmi riescono a fare due o più collegamenti in contemporanea. Come se non bastasse, durante una gara tra cantanti è saltata la corrente. Se andrà in onda o meno, però, non si sa: potrebbero tagliare tutto.