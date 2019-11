Anticipazioni Amici 19, video ufficiale: concorrenti agguerriti, dettagli sabato 16

Amici 19 anticipazioni, il video ufficiale del talent show

Sui profili social di Amici 19 è stato diffuso un video che conferma ciò che immaginavamo sulla prima puntata di questa nuova edizione; prima di parlarne però vi ricordiamo che l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi torna sabato 16 novembre e che al momento non ci sono anticipazioni ufficiali sul cast, nel senso che non sappiamo nulla sui professori né sui ballerini professionisti che comunque immaginiamo saranno confermati in larga parte: per i primi in effetti ci aspettiamo di rivedere Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini; per i secondi invece sicuramente torneranno le vecchie glorie delle precedenti edizioni, a cui si potrebbero aggiungere Rafael Quenedit e Vincenzo di Primo (che però non hanno dato alcun indizio al riguardo). Ma veniamo al dunque.

Anticipazioni Amici 19, concorrenti agguerriti: sogni, desideri e aspettative

Nel video che contiene le ultime anticipazioni si conferma che sabato 16 novembre sarà formata la classe; la puntata non sarà in diretta, e sapremo dirvi già tutto a partire da venerdì, quando avverranno le registrazioni. Dal filmato i ragazzi parlano dei loro sogni e dei loro obiettivi, dell’importanza di entrare ad Amici e di arrivare fino in fondo; si sente anche qualcuno parlare in nome di più persone, dunque non è da escludere che torneranno le band, e ci pare quasi scontato che sarà dato spazio al canto lirico (sebbene sarà molto difficile per il prossimo cantante farsi strada come ha fatto Alberto Urso…). Ciò che abbiamo captato inoltre è che i concorrenti sono molto agguerriti: c’è chi parla di originalità, chi di necessità di fare musica, chi ha deciso di partecipare per studiare in modo intensivo; tutti insomma sembrano intenzionati a dare il massimo.

Amici di Maria De Filippi, la programmazione da lunedì 18

Prima di lasciarvi al video pubblicato su Instagram (la versione ridotta di quello che trovate su Witty TV) vi ricordiamo che il pomeridiano di Amici sarà condotto da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta, e che molto probabilmente i day time saranno due, uno su Real Time e uno su Canale 5. Non appena avremo maggiori certezze vi aggiorneremo! Ecco a voi il filmato: