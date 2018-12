Anticipazione Una Vita: Rosina disperata lascia Liberto, ecco perché

Una Vita anticipazioni: Rosina scopre di non essere incinta e lascia Liberto

Nelle prossime settimana a Una Vita accade davvero di tutto. Oggi ci concentriamo però solo su Rosina. L’amore tra la dolce donna di Acacias 38 e il bel Liberto prosegue a gonfie vele. In ogni caso, qualcosa sta per rovinare la loro meravigliosa e inaspettata storia d’amore. La madre di Leonor inizia ad avere i sintomi tipici della gravidanza e per questo si convince di essere incinta. Nonostante la sua non giovanissima età, la vedova di Don Maximiliano è felicissima si poter dare finalmente un bambino al suo giovanissimo secondo marito. Anche il nipote di Donna Susana è pazzo di gioia. Nonostante ciò, le cose non vanno a finire come sperato. Tutto sta per essere rovinato da una bruttissima e nuova consapevolezza della simpatica signora.

Anticipazione Una Vita: Rosina è disperata e non vuole più stare insieme a Liberto

Rosina e Liberto organizzano un party per dare a tutta Acacias 38 la notizia del bambino che aspettano. Pochissimi attimi prima dell’inizio della festa, la donna si rende però conto di non essere assolutamente in attesa di nessun bebè. La madre di Leonor scopre che i sintomi che le sembravano essere quelli tipici di una gravidanza, sono in realtà quelli della menopausa. Di fronte a tale scoperta, la reazione della signora non è delle migliori. La vedova Hidalgo si dispera, annulla il party e caccia di casa anche sua figlia e suo marito, senza però dare alcuna spiegazione.

Anticipazioni Una Vita: Rosina lascia Liberto, ma lui non si arrende

Alla fine, Rosina si confida con Donna Susana e quest’ultima rivela la verità a suo nipote Liberto. La donna lascia suo marito perché non riesce ad accettare il fatto di non potergli dare un figlio. Lui non è della stessa opinione e non si arrende, cercando di fare il possibile per far cambiare idea all’amata. Alla fine, ci riesce e tornano insieme.