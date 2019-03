Anticipazione Una Vita: feste clandestine ad Acacias 38, Leonor nei guai?

Una Vita anticipazioni: Inigo, Flora e Leonor nei guai? Feste notturne ad Acacias 38

Con l’arrivo di Inigo e Flora, la trama di Una Vita subirà un leggero cambiamento. Leonor si mostra immediatamente interessata alla vita dei due e soprattutto è l’unica che si offre volontaria per aiutarli con La Deliciosa. I presunti marito e moglie hanno infatti acquistato la pasticceria di Victor, mentre quest’ultimo è partito per Parigi per poter aiutare i suoi genitori ad aprire una fabbrica di cioccolatini. Durante l’inaugurazione, i nuovi arrivati di Acacias 38 mostrano di non saper fare alcun tipo di dolce, né tanto meno di preparare una buona cioccolata calda. Non a caso, appena i clienti berranno il cioccolato preparato da Inigo e Flora si sentiranno tutti male. La Hidalgo chiede all’uomo alcune notizie su suo padre Cervera per poter scrivere un nuovo libro in cambio di denaro, ma l’uomo le racconterà solo bugie.

Anticipazione Una Vita: le feste notturne a La Deliciosa di Inigo e Flora

Alla fine, dopo un chiarimento, Leonor decide di tornare ad aiutare Inigo e Flora e organizzare degli incontri letterari proprio all’interno della pasticcera di Acacias 38. In una di queste feste, il nuovo arrivato di Una Vita inizia a consegnare agli ospiti sigari e quant’altro, tanto da trasformare un tranquillissimo incontro in una vera e propria festa clandestina notturna. Donna Susana inizia a capire che c’è qualcosa che non quadra e avvisa immediatamente Ursula. Gli abitanti di Acacias 38 indicono una riunione e decido di inviare Felipe in perlustrazione.

Anticipazioni Una Vita: Felipe copre Leonor, Inigo e Flora?

E mentre le feste continuano e Leonor si avvicina sempre di più ad Inigo, Felipe inizia ad indagare e a capire se i dubbi del vicinato siano fondati o meno. L’avvocato che cosa deciderà di fare? Avvertirà la Guardia Civile su quanto sta accadendo a La Deliciosa o taccerà?! Vedremo!