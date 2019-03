Anticipazione Una Vita: Fabiana viene rapita, guai in vista

Una Vita anticipazioni: Ursula fa rapire Fabiana dopo il risveglio di Jaime

A Una Vita nel corso delle prossime settimane accade davvero di tutto. Dopo il lungo coma e quando sembrava non esserci più nulla da fare, Jaime si risveglia. La ripresa di salute dell’uomo manda su tutte le furie la cattivissima Ursula. La donna ha infatti paura di essere smascherata da suo marito. In ogni caso, almeno per il momento, l’Alday non sembra avere intenzione di rovinare la vita de La Dicenta. Intanto Samuel, che va a trovare suo padre, per portare a termine il piano studiato per allontanare per sempre Blanca da Diego si fa plagiare dalla dark-lady della soap opera e rivela al povero Jaime che Ursula è diventata una brava donna.

Anticipazione Una Vita: Fabiana va da Jaime e viene rapita

Fabiana scopre che il suo ex fidanzato, nonché padre dell’ormai defunta Cayatana, si è risvegliato dal coma. Ursula interviene prima del previsto ed ordina alla domestica di non recarsi in ospedale dall’uomo. La dolce donna non prende in considerazione le parole de La Dicenta e va immediatamente in ospedale. I due ex amanti si confrontano per la primissima volta e alla fine riescono anche ad appianare i loro diverbi. Proprio nel momento in cui Fabiana sta per dire all’uomo che Ursula ha messo uno contro l’altro i suoi figli, Samuel entra in stanza e manda via la signora.

Anticipazioni Una Vita: Fabiana rapita per colpa di Ursula

Quando Ursula scopre da Samuel che Fabiana è andata in ospedale da Jaime va su tutte le furie. La Dicenta costringe così la povera Carmen ha narcotizzare la domestica mentre si trovano in soffitta. Una volta addormentata, la donna viene portata via da un uomo e Carmen dice agli altri domestici della soffitta che la loro amica Fabiana si è assentata per dei controlli in ospedale. Cosa succederà poi?!