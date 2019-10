Anticipazione Una Vita: Casilda viene gravemente ingannata

Una Vita anticipazioni: Casilda ingannata da sua madre? La scoperta di Fabiana

Nelle nuove puntate di Una Vita ha fatto il suo arrivo ad Acacias 38 la signora Maria. La donna è la madre naturale di Casilda e arriva in quartiere per rivelare alla dolce ragazza un’assurda e inaspettata verità sulle sue origini. L’ultima arrivata dichiara infatti di aver concepito la sua figliola dopo una relazione segreta e peccaminosa con il defunto Maximiliano. Rosina è furiosa, ma alla fine decide di accettare la cosa e accogliere la sua, ormai ex domestica, come fosse una di famiglia. Nonostante ciò, Fabiana scopre un qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio la versione di Maria.

Anticipazione Una Vita: Fabiana scopre il segreto di Maria e Higino

In realtà, Maria ha intrapreso una relazione segreta con Higino. I due stanno cercando di nascondere il tutto, ma Fabiana li scopre. La coppia decide di incontrarsi ai Giardini del Principe ed è proprio qui che la fiorai li vede baciarsi sulle labbra. Il finto dottore compra una rosa alla sua amata e sospettosa di tale acquisto, Fabiana lo segue e alla fine lo vede incontrarsi e baciarsi con la madre di Casilda. La dolce donna rivela tutto all’ex domestica degli Hidalgo, ma lei non crede possa esserci qualcosa di losco. Fabiana decide allora di spifferare il tutto a Rosina.

Anticipazioni Una Vita: Casilda ingannata da sua madre Maria

Rosina inizia a credere che ciò che ha raccontato Maria su Maximiliano sia assolutamente falso. La madre di Leonor decide così di iniziare ad indagare per capire quale siano le vere intenzione della donna. A quanto pare, Maria e Higino potrebbero aver solo mentito alla povera ragazza per riuscire poi ad appropriarsi del denaro lasciato dall’Hidalgo.