Anticipazione Una Vita: Arturo scopre la verità su Susana, guai in vista

Una Vita anticipazioni: Arturo scopre che Susana è la madre di Simon

Continua la guerra tra Arturo e Simon. Il colonnello di Acacias 38 non riesce a darsi per vinto. L’uomo non vuole assolutamente rischiare di rivedere sua figlia Elvira tra le braccia del loro ex maggiordomo. A causa di questo particolarissimo motivo, potrebbero essere in arrivo alcuni brutti guai per Donna Susana. La storica sarta di Una Vita è la madre naturale di Gayarre e nonostante loro due si siano riunito e riappacificati, entrambi preferiscono tenere per sé tale segreto. Il buon fanciullo ha però rivelato il tutto alla sua amata Elvira e alla sua nuova fiamma, Adela. La bella Valverde promette di non svelare a nessuno tale dettaglio, anche se poi le cose cambiano con il passare del tempo

Anticipazione Una Vita: Simon e Susana sono nei guai per colpa do Elvira

Elvira inizia ad essere gelosa del nuovo amore di Simon e per rabbia si ritrova a svelare il grande segreto di Susana e l’ex maggiordomo. La figlia di Arturo decide di confidarsi con la sua amica Maria Luisa ed è proprio a quest’ultima che racconta di come le è stato detto che la madre di Leandro ha anche un altro figlio, ovvero Gayarre. Quando la giovane donna svela alla Palacios tale verità non si rende che dietro la porta c’è qualcuno che ha ascoltato tutta la conversazione, stiamo parlando del colonnello di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: Arturo fa qualcosa contro Susana e Simon?

Arturo scopre così la verità su Susana e il suo legame con Simon. Ora, la domanda è una soltanto: come deciderà di agire il burbero Valverde?! Userà late segreto per ricattare l’uomo e sua madre o farà assolutamente finta di nulla?! Staremo a vedere!