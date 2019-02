Anticipazione Il Segreto, Severo: finto matrimonio con Barbara d’Urso

Il Segreto, Chico Garcia in Italia: il finto matrimonio tra Severo Santacruz e Barbara d’Urso

Con il passare del tempo, i telespettatori italiani hanno imparato a conoscere e ad amare ogni attore de Il Segreto. La soap opera spagnola della Guerra continua a riscuotere grandissimo successo e i vari protagonisti sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Tra tutti, uno di quelli più apprezzati è proprio Chico Garcia. Quest’ultimo è entrato a far parte di Puente Viejo vestendo i panni dell’incredibile Severo Santacruz. L’uomo ha affrontato e superato moltissime tragedie all’interno della trama della telenovela, eppure ora sembra aver trovato la giusta e meritatissima serenità. Ovviamente è meglio non abbassare la guardia, tutto può ancora succedere. Oggi, vi sveliamo una grande e esclusivissima anticipazioni su Chico.

Anticipazioni Il Segreto: Severo si sposa con Barbara a Live – Non è la d’Urso su Canale 5

Non molto tempo fa, Barbara d’Urso ha ospitato nella sua trasmissione Chico Garcia. In Quell’occasione, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live rivelò che tra lei e l’attore spagnole c’era un grande segreto. Tale news è stata svelata dalla presentatrice stessa attraverso i suoi canali social. Sul proprio profilo Instagram, l’esuberante donna ha pubblicato una foto insieme a Severo de Il Segreto. A quanto pare, i due hanno rigirato insieme la scena del matrimonio tra Santacruz e Irene. Tali immagini sarà possibile vederle nella nuova trasmissione della d’Urso, in onda prossimamente su Canale 5 in prima serata.

Anticipazione Il Segreto, Severo in Itala con Barbara d’Urso: l’annuncio della conduttrice

Sui social Barbara d’Urso scrive: “In esclusiva per voi, la foto del mio matrimonio con Severo. Io come Irene… vi ricordate quando mi volevano anche in Spagna? Non vedo l’ora di partire con LIVE – Non è la d’Urso.” Insomma, la conduttrice pare molto entusiasta dell’immagine condivisa con i suoi innumerevoli followers.