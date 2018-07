Anticipazione Il Segreto: l’oscuro passato di Nazaria, Fe scopre tutto

Il Segreto anticipazioni: Nazaria ha un figlio, Fe scopre tutta la verità sulla moglie di Mauricio

Nei prossimi episodi de Il Segreto Fe torna ad essere protagonista indiscussa della trama della soap opera spagnola. La dolce ex domestica di Francisca Montenegro si è recata in una specie di bordello per capire chi è realmente Nazaria. La donna è infatti convinta che la moglie del suo amatissimo Maurizio non sia affatto la cugina della dark-lady di Puente Viejo. Con il passare dei giorni, Fe scopre alcuni particolari dettagli sul passato della sua nemica in amore. Una donna di nome Magdalena racconta alla sua nuova ‘collega’ tutto ciò che sa su Nazaria, comunicandole anche che molto probabilmente è anche mamma di un bambino di nome Miguel.

Anticipazione Il Segreto: Nazaria ha un figlio, Fe scopre la verità sul passato della donna

Mentre Fe continua a portare avanti le sue investigazioni, Nazaria riceve una bruttissima sorpresa. A La Villa della Montenegro arriva un uomo di nome Vincent. Quest’ultimo dice di essere il cugino della donna, anche se con il tempo scopriamo che non ha alcuna parentale con la moglie di Mauricio. L’uomo è venuto a Il Segreto per riscuotere una grande somma di denaro da Nazaria. La povera domestica non sa come fare a gestire la situazione e cade in disperazione. Intanto, Fe ha scoperto tutto e per questo telefono a La Villa per avvertire la sua nemica. Di fronte alle minacce dell’ex domestica di Francisca, Nazaria non può far altro che raccontare tutta la verità.

Anticipazioni Il Segreto: Fe aiuta Nazaria a ritrovare suo figlio Miguel

Quando Fe scopre la verità sul figlio rapito di Nazaria, la donna non riesce a fare a meno di porgerle il suo aiuto e unirsi a lei contro i malviventi che le stanno rovinando la vita. Intanto, Mauricio è all’oscuro di tutto e non immagina minimamente che le due signore abbiano unit le loro forze per far fuori tutti gli uomini del bordello in cui si dovrebbe trovare il figlio di Nazaria.