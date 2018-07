Anticipazione Il Segreto: Marcela partorisce nel bosco in condizioni estreme

Il Segreto anticipazioni: Marcela partorisce nel bosco con l’aiuto di Fe, ma senza Matias

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Marcela mette al mondo la sua bambina nelle peggiori condizioni, ma fortunatamente va tutto per il meglio grazie all’aiuto di Fe. Nel corso delle prossime puntate, la moglie di Matias sente che sua figlia sta arrivando e, dunque, decide di prepararsi per il parto. Ma si tratta di un falso allarme, ancora Marcela non è pronta per mettere al mondo la sua bambina. Nel frattempo, Dolores tenta di comprendere quale sarà il sesso del futuro nascituro. Tutti sono in ansia per questa nascita e sembra proprio che possa avvenire tra Natale e Capodanno. Ed ecco che il tutto avviene quando la moglie di Matias non se lo sarebbe mai aspettato. La giovane decide di fare una passeggiata nel bosco, ma mentre si ritrova in mezzo al nulla si rompono le acque. Fe, che si trova con lei, cerca di esserle d’aiuto in tutti i modi. Sicuramente il posto in cui si trova non è quello che avrebbe preferito per la nascita di sua figlia.

Anticipazione Il Segreto: nasce la figlia di Marcela e Matias

Marcela e Fe sono nel bel mezzo del nulla, quando la prima rompe le acque. La domestica di Donna Francisca non sa cosa fare per aiutare la giovane e non riesce a trovare un modo per ritornare in paese. Le due devono mantenere la calma per permettere alla piccola di venire al mondo senza complicazioni. Le contrazioni di Marcela diventano sempre più forti e Fe decide di andare a chiedere aiuto. Ma la moglie di Matias la ferma e le impedisce di lasciarla sola in mezzo al bosco proprio in questo momento. Così, con l’aiuto della sua amica, Marcela riesce finalmente a partorire e a mettere al mondo Camelia. La figlia di Paco avrebbe voluto far nascere sua figlia vicino a Matias, ma quest’ultimo si trova ancora in paese.

Anticipazioni Il Segreto: Matias mette in salvo Marcela e sua figlia

Matias corre a cercare sua moglie e Fe. Finalmente il giovane Castaneda riesce a ritrovare Marcela e di fronte a sé trova una bellissima sorpresa, sua figlia Camelia. I telespettatori in questo momento non potranno non commuoversi, in quanto la gioia di Matias è grandissima. Il figlio di Alfonso mette così in salvo la moglie e la figlia.