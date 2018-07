Anticipazione Il Segreto: Julieta in pericolo di vita, arriva Ignacio

Il Segreto anticipazioni: Julieta vittima di suo padre Ignacio, nuovo arrivo a Puente Viejo

Molto presto telespettatori de Il Segreto faranno la conoscenza di Don Ignacio Valquero. L’uomo si presenta a Puente Viejo come padre della dolce Julieta. Quello che però viene a galla dopo pochi giorni è che l’uomo è anche genitore della piccola, dolce e defunta Ana. Consuelo ha sempre saputo la verità, eppure ha preferito tenerla per sé e mentire a sua nipote. In realtà, l’amata di Saul e Ana non erano altro che sorellastre. Nonostante tutto, la new entry della soap opera spagnola cerca di instaurare un rapporto di affetto paterno con la povera Uriarte. Quest’ultima non sembra essere convinta della buona fede che cerca di mostrare a tutti Valquero.

Anticipazione Il Segreto: Ignacio rinchiude Julieta

In realtà, Ignacio è arrivato a Puente Viejo solo per vendetta. L’uomo conosce Donna Francisca e insieme a lei mette su un piano per rovinare la vita di Julieta. Valquero e la dark-lady della telenovela di Aurora Guerra di mettono d’accordo e decidono come muoversi per far sì che la Uriarte si allontani per sempre dal paesino e dai fratello Ortega. Ignacio la convince ad andare via insieme a lui e a rifarsi una vita. Nonostante si renda conto di amare ancora perdutamente Saul, la dolce Julieta sceglie di lasciare il piccolo paesino. Quello che la bella fanciulla non immagina è che quella di suo padre è solo una cattivissima trappola ai suoi danni.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta viene sequestrata da suo padre Ignacio

Alla fine, Ignacio porta Julieta in un rifugio lontano dal centro di Puente Viejo e le racconta che la sua vera intenzione era quella di vendicarsi. L’uomo vuole mettere fine alla fine della sua stessa figlia. Saul e Prudencio intanto hanno scoperto tutto e corrono alla ricerca della donzella per provare a salvarla dalle grinfie del cattivissimo Valquero.