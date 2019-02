Anticipazione Il Segreto: Isaac passa una notte insieme ad Elsa

Il Segreto anticipazioni: Isaac e Elsa insieme nella notte, Antolina all’oscuro di tutto

Dopo la morte di suo padre Amancio, Elsa torna a Punete Viejo. La giovanissima Laguna decide infatti di stabilirsi per sempre in paese. Ora che ha scoperto tuttala verità sulla cattivissima Antolina, la donna vuole vendicarsi a tutti i costi. Isaac intanto continua a provare un grandissimo amore per la dolce fanciulla, pur essendosi ormai sposato con la malvagia biondina. Elsa torna perciò a vivere a La Locanda di Matias e Marcela e grazie all’aiuto di Carmelo e Adela trova lavoro come maestra della scuola de Il Segreto. In un normalissimo giorno, una burrascosa tempesta si abbatte su Puente Viejo e Consuelo inizia a preoccuparsi per la ragazza.

Anticipazione Il Segreto: Elsa scompare, Isaac la va a cercare

Consuelo avvisa Isaac della momentanea sparizione di Elsa. L’uomo non riesce a far finta di nulla e per questo motivo corre a cercarla. Il buon marito della cattivissima Antolina trova la Laguna in un capanno. I due trascorrono insieme quasi tutta la notte. Giovando della situazione creatasi, il Guerrero ribadisce alla donna di essere ancora follemente innamorato di lei e di non riuscire a pensare ad altri se non a lei. Nonostante la dichiarazione d’amore di lui, la donna le chiede di non avvicinarsi e di non sporcare il suo onore. Alla fine, si promettono di non dire assolutamente nulla ad Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac ancora innamorato di Elsa

Nonostante non abbia fatto nulla di peccaminoso, Isaac e Elsa tengono segreto il loro incontro notturno. Antolina chiede a suo marito che fine abbia fatto nel corso di tutta la giornata. E così, i due innamorati tornano ad allontanarsi, anche se ora la Laguna è più convinta che mai a rovinare la vita della sua ex amica.