Anticipazione Il Segreto: Francisca salva Adela, il piano della Montenegro

Il Segreto anticipazioni: Francisca aiuta Adela per un motivo preciso

Durante i prossimo episodi de Il Segreto vediamo Adela finire nei guai. La dolce maestra di Puente Viejo riceve l’avviso di una denuncia mossa nei suoi confronti da parte di alcuni genitori dei suoi alunni. A quanto pare, alcuni paesani non sono soddisfatti del modo in cui la donna stia svolgendo il suo lavoro di insegnante. Per alcune persone, la moglie di Carmelo sta impartendo agli allievi delle lezioni che potrebbero presto farli diventare tutti degli anarchici. Il metodo della donna è infatti quello di svolgere le lezioni senza alcun riferimento politico e/o religioso. Nonostante le venga chiesto di dimettersi dal suo incarico, Adela non si arrende e continua a svolgere il suo lavoro.

Anticipazione Il Segreto: Francisca salva Adela con uno dei suoi piani

Proprio perché Adela decide di non abbassare la testa di fronte la denuncia arrivatale, alcuni uomini si muovono contro di lei bloccando l’entrata dell’istituto in modo tale da non poter far uscire la diretta interessata. Fortunatamente Carmelo e Meliton riescono a placare gli animi e tutto torna nella norma. La maestra de Il Segreto continua ad andare dritta per la sua strada, ma le cose non migliorano. Alla fine, Francisca Montenegro decide inaspettatamente di mettersi in mezzo. La dark-lady della telenovela invita gli uomini della rivolta contro la dolce maestra a smetterla, altrimenti dovranno vedersela direttamente con lei.

Anticipazioni Il Segreto: Adela salva grazie alla Montenegro, il piano di Francisca

Successivamente, Francisca fa in modo di far annullare la denuncia mossa contro Adela grazie alle sue numerosissime e importanti conoscenze. In ogni casso, la Montenegro sappiamo che non fa mai nulla per generosità e che sicuramente ha in mente qualche strano e malefico piano. Quanto costerà a Carmelo questo grandissimo favore?! Vedremo!